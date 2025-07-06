賈新興：丹娜絲會把海面「吸起來」 西部沿海防淹水、海水倒灌

今天各地累計降雨量。（氣象署提供）

2025/07/06 18:45

〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署在今天（6日）傍晚發布最新的丹娜絲海上陸上颱風警報，未來路徑極會貼著台灣西部沿台灣海峽北上。台灣整合防災工程技術顧問公司總監、氣象專家賈新興指出，像丹娜絲這種路徑的颱風已經很少見了，它沿著台灣海峽北上、還會因颱風是個大低氣壓「會把海水吸上來」，西部沿海要注意淹水和海水倒灌。

賈新興指出，丹娜絲這樣的颱風很少見，第一是它在南海生成、並沿著台灣海峽北上的路徑，屬於第九類的颱風，一百多年來在各類影響台灣的颱風路徑中佔比不到7%，最近一次走這種路徑的颱風是2012年的泰利颱風。

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賈新興表示，第二，丹娜絲在南海生成後，再轉來影響台灣，這種模式比較常出現在5、6月梅雨季時生成的颱風，7月到9月颱風季的颱風很少走這種路徑。

賈新興解釋，以目前預測丹娜絲沿著台灣海峽北上的路徑來看，因為颱風是個大的低壓系統，會把海面給「吸起來」讓海平面上升，加上大量降雨，很容易造成西部沿海地區淹水，甚至海水倒灌，所以民眾要特別注意。

賈新興指出，颱風帶來的降雨要看颱風接近和離開的時候周邊吹什麼風，「就像今天（6日）北部地區風雨還好，但台東、屏東的雨下得很驚人」。賈新興說，颱風是逆時針旋轉的氣流，所以丹娜絲目前對南部、花蓮、台東、屏東等迎風面地區的降雨會非常明顯，等丹娜絲北上就變成嘉義以南吹偏西南風，換成南部降雨明顯。

氣象署目前預報丹娜絲颱風路徑。（氣象署提供）

今明兩天定量降水預報。（氣象署提供）

氣象署提醒西部沿海注意丹娜絲颱風狀況。（氣象署提供）

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