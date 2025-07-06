丹娜絲路徑神複製！中颱韋恩39年前2度登陸台灣 奪68命災損逾200億

中颱丹娜絲18時15分預測路徑圖，沿著台灣海峽北上通過，百年來颱風僅6%。（取自中央氣象署官網）

2025/07/06 18:59

〔記者林志怡／台北報導〕中度颱風「丹娜絲」步步進逼，暴風圈稍早已經接觸南高屏陸地，即將為台灣西部地區帶來強風豪雨，中央氣象署科長劉宇其說，目前丹娜絲颱風的颱風眼還在組織中，後續不排除登陸，可能成為39年前的韋恩颱風以來，首個以相似強度從台灣海峽一側、從中部以北地區登陸的颱風。

中颱韋恩39年前兩度登陸台灣，奪68命，造成6000多間房屋全倒，3萬間房屋半倒，災損逾200億。韋恩颱風在1986年襲台，被視為「侵台四大怪颱」之一，最高風速達165公里/小時，寫下台灣中部各氣象站的風力紀錄。

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劉宇其解釋，颱風眼生成須符合中心周圍有高眼牆、中心雲量稀少的特徵，且中心雲量越少越好，目前丹娜絲颱風中心雲量不少，颱風眼的結構還不算良好，仍在組織階段。

此外，劉宇其提到，颱風在很接近陸地時，如果所處的海溫與其他大氣條件良好，仍可能迅速發展，與在遠洋類似條件下發展的颱風相比，可以應變的時間會少很多，就像是「到家門口才知道真實強度」，因此是氣象預報會特別注意的現象。

丹娜絲東側結構紮實 最強風雨籠罩全台

劉宇其說，目前預估丹娜絲颱風會沿著台灣西部海岸線北上移動，中心相當接近陸地，且不排除登陸，但由於颱風東側的結構相對良好，不論接下來是否登陸，台灣都將被籠罩在颱風最強的風雨區域內，民眾務必多加防範。

台灣海峽北上通過 百年來颱風僅6%

依據中央氣象署路徑分類，第9類路徑包括自台灣海峽直接北上通過，或進入海峽後，路徑往東偏移並登陸台灣的颱風，百年來發生比例僅6.62%，且若有登陸，大多是從中南部或恆春半島一帶登陸，鮮少有進入台灣海峽後，才從中部以北地區登陸的颱風。

丹娜絲怪異路徑 前例納克莉、韋恩颱風

前一次進入台灣海峽並緊貼西部沿海海岸線，從中部以北地區登陸的颱風，是2002年7月初的輕度颱風「納克莉」，當時颱風中心於10日5時左右在台中、苗栗一帶登陸，並於當日下午2時於宜蘭附近出海，以偏東方向遠離。

此外，過去以相近強度、相似路徑，從台灣西部登陸的颱風，是1986年、自東石至台中間登陸的中度颱風「韋恩」。劉宇其說，當年的韋恩颱風登陸時，近中心風速達到每秒38公尺，略強於目前的丹娜絲颱風，若丹娜絲颱風持續增強，可能達到差不多的強度。

丹娜絲颱風色調強化雲圖。（取自中央氣象署官網）

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