丹娜絲來襲！西部入夜後有強風豪雨 澎湖恐颳15級強陣風

颱風警報第12報。（中央氣象署提供）

2025/07/06 18:15

〔記者林志怡／台北報導〕中度颱風「丹娜絲」持續北上，預計在今晚至明晨期間通過台灣海峽，且中心將相當貼近西部沿海陸地。中央氣象署指出，颱風今晚至明日上午影響最明顯，雨勢逐漸轉移至西半部地區，並由南往北逐漸增強，高雄、屏東可能有豪雨以上降雨，桃竹苗雨勢也將從深夜一路持續至明天上午。

丹娜絲颱風今日下午4時中心位於澎湖南南西120公里海面，7級風暴風圈維持150公里，且已在今日下午4時接觸南高屏陸地區域，持續以每小時28轉21公里速度，向北北東轉東北進行，逐漸通過台灣海峽，近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風。

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中央氣象署科長劉宇其說明，丹娜絲颱風預計於今日深夜至明日清晨期間，通過澎湖並沿著台灣西部沿岸北上，且因不受到中央山脈阻擋，期間風力影響最為顯著，新竹以南至高雄沿海地區都有強風發生，尤其澎湖今晚至明晨有機會出現14至15級強陣風，雲嘉南地區有12至13級強陣風。

劉宇其表示，今晚至明天上半天期間，颱風帶來的雨勢也將由南而北逐漸增強，雨區從深夜起逐漸從東部轉移至西半部地區，澎湖有局部大雨或豪雨，高雄、屏東有豪雨以上降雨，桃竹苗的雨勢也將一路持續至明天上午，花東雨勢在此期間則將逐漸趨緩。

待颱風中心明日白天抵達台灣北方海面，雖降雨趨緩，但西半部地區、北部地區仍有間歇雨勢，預計明晚才會明顯趨緩，且劉宇其提醒，目前颱風預測路徑非常貼近陸地區域，不排除登陸可能，但即使颱風中心沒有直接登陸，在丹娜絲東側結構良好的情況下，各地仍會受到強風、強降雨直接影響，務必嚴加防範。

今明兩天定量降雨預報。（中央氣象署提供）

丹娜絲颱風影響情況。（中央氣象署提供）

丹娜絲颱風路徑與風力預測。（中央氣象署提供）

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