航港局：7/7國內船班15航線、共124航次停航
交通部航港局今天（6日）晚間說明，預估明天（7日）共有15航線，共計124航次停航。（資料照）
〔記者吳亮儀／台北報導〕受到中度颱風丹娜絲影響，交通部航港局今天（6日）晚間說明，預估明天（7日）共有15航線，共計124航次停航。
1、基隆-馬祖：全部停航（2航次）。
2、南竿-莒光：部分停航（開航2航次當天11點前公布，停航4航次。）
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3、馬祖福澳-福州琅岐：全部停航（4航次）。
4、北竿白沙-福州黃岐：全部停航（4航次）。
5、南竿-東引：全部停航（2航次）。
6、金門-石井：全部停航（4航次）。
7、金門-五通：部分停航（10時30分起開航18航次，停航6航次。）
8、高雄-馬公：全部停航（2航次）。
9、布袋-馬公：全部停航（10航次）。
10、台南將軍-澎湖東吉：全部停航（2航次）。
11、東港-小琉球：全部停航（58航次）。
12、鹽埔-小琉球：全部停航（4航次）。
13、富岡-綠島：全部停航（12航次）。
14、富岡-蘭嶼：全部停航（4航次）。
15、後壁湖-蘭嶼：全部停航（6航次）。
航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。＃