航港局：7/7國內船班15航線、共124航次停航

交通部航港局今天（6日）晚間說明，預估明天（7日）共有15航線，共計124航次停航。（資料照）

2025/07/06 18:24

〔記者吳亮儀／台北報導〕受到中度颱風丹娜絲影響，交通部航港局今天（6日）晚間說明，預估明天（7日）共有15航線，共計124航次停航。

1、基隆-馬祖：全部停航（2航次）。

2、南竿-莒光：部分停航（開航2航次當天11點前公布，停航4航次。）

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3、馬祖福澳-福州琅岐：全部停航（4航次）。

4、北竿白沙-福州黃岐：全部停航（4航次）。

5、南竿-東引：全部停航（2航次）。

6、金門-石井：全部停航（4航次）。

7、金門-五通：部分停航（10時30分起開航18航次，停航6航次。）

8、高雄-馬公：全部停航（2航次）。

9、布袋-馬公：全部停航（10航次）。

10、台南將軍-澎湖東吉：全部停航（2航次）。

11、東港-小琉球：全部停航（58航次）。

12、鹽埔-小琉球：全部停航（4航次）。

13、富岡-綠島：全部停航（12航次）。

14、富岡-蘭嶼：全部停航（4航次）。

15、後壁湖-蘭嶼：全部停航（6航次）。

航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。＃

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