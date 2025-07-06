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    航港局：7/7國內船班15航線、共124航次停航

    交通部航港局今天（6日）晚間說明，預估明天（7日）共有15航線，共計124航次停航。（資料照）

    交通部航港局今天（6日）晚間說明，預估明天（7日）共有15航線，共計124航次停航。（資料照）

    2025/07/06 18:24

    〔記者吳亮儀／台北報導〕受到中度颱風丹娜絲影響，交通部航港局今天（6日）晚間說明，預估明天（7日）共有15航線，共計124航次停航。

    1、基隆-馬祖：全部停航（2航次）。

    2、南竿-莒光：部分停航（開航2航次當天11點前公布，停航4航次。）

    3、馬祖福澳-福州琅岐：全部停航（4航次）。

    4、北竿白沙-福州黃岐：全部停航（4航次）。

    5、南竿-東引：全部停航（2航次）。

    6、金門-石井：全部停航（4航次）。

    7、金門-五通：部分停航（10時30分起開航18航次，停航6航次。）

    8、高雄-馬公：全部停航（2航次）。

    9、布袋-馬公：全部停航（10航次）。

    10、台南將軍-澎湖東吉：全部停航（2航次）。

    11、東港-小琉球：全部停航（58航次）。

    12、鹽埔-小琉球：全部停航（4航次）。

    13、富岡-綠島：全部停航（12航次）。

    14、富岡-蘭嶼：全部停航（4航次）。

    15、後壁湖-蘭嶼：全部停航（6航次）。

    航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。＃

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