丹娜絲來襲！全台陸上強風特報 澎湖亮紅燈嚴防14級陣風

中央氣象署今（6日）17點27分對全台發布陸上強風特報。（擷取自中央氣象署）

2025/07/06 18:25

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中颱丹娜絲來勢洶洶，中央氣象署今（6日）17點27分對全台發布陸上強風特報，其中澎湖更亮起紅色燈號，影響時間至明（7日）清晨，請民眾盡量不要外出，嚴加防範。

特報區域：

紅色燈號

澎湖縣。

橙色燈號

彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市。

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黃色燈號

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣。

紅色燈號（有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率）：危險！應進入室內，待在堅固建築物內避風並遠離易碎門窗。

橙色燈號（有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率）：警戒！應避免戶外活動，防範路樹、不堅固建築或定置物因強風毀損倒塌而造成危害。避免行車，若於行車中，請尋找安全地點停車避風；留意大眾運輸停駛（飛）及國道與高架道路降速封閉訊息。

黃色燈號（有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率）：注意！在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。

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