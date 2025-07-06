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    丹娜絲完全「開眼」！ 壯實颱風迫近台灣 鄭明典揭近岸增強現象

    丹娜絲颱風於6日傍晚5點30分的衛星雲圖，可以看到清晰颱風眼及厚實眼牆，正逐漸靠近台灣西南部。（圖翻攝自中央氣象署）

    丹娜絲颱風於6日傍晚5點30分的衛星雲圖，可以看到清晰颱風眼及厚實眼牆，正逐漸靠近台灣西南部。（圖翻攝自中央氣象署）

    2025/07/06 18:23

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕已升級為中颱的「丹娜絲」來勢洶洶，颱風中心逐漸往台灣迫近的同時還在持續增強。前中央氣象局（現改制署）局長鄭明典今（6日）傍晚貼出台灣周邊衛星雲圖色調強化圖，可以明顯看到台灣西南部外海的丹娜絲已完全「開眼」！

    丹娜絲預估今晚強度將達顛峰，其暴風圈已接觸台南、高雄、屏東沿海陸地，中央氣象署發布的衛星雲圖可以看到，丹娜絲的颱風核心與眼牆持續鞏固，越來越紮實，多名氣象專家示警，丹娜絲對西半部、南部的影響恐怕「非常劇烈」，尤其低窪地區要注意海水倒灌等災害，籲請民眾做好防災工作。

    鄭明典今天傍晚在臉書PO出台灣周邊衛星雲圖色調強化圖，指出今上午還沒有明顯颱風眼的丹娜絲，在逐步靠近台灣的同時已完全「睜開眼睛」，颱風眼已相當清晰。鄭明典解釋，這是颱風的「近岸增強現象」，即颱風環流接觸陸地，摩擦力增大，加強氣流輻合，增加對流潛熱釋放，短時間出現颱風對流增強的現象。鄭明典補充表示，「季風低壓繞過台灣，由北方下來的水氣也到了！」

    而根據氣象署的衛星照片，丹娜絲在傍晚陽光的斜射下，雲層的立體感十分明顯，厚實的雲層盤繞在台灣南部外海，畫面十分壯觀。

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