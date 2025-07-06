桃園家扶認養人相見歡 他認養資歷21年盼善意持續傳遞

桃園家扶中心督導陳明穎（左）與認養童小琳（中）和68歲認養人梁幼風（右）開心相見歡。（桃園家扶提供）

2025/07/06 18:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園家扶中心今（6日）在新北林口亞太生態園區舉辦認養人相見歡活動，計有50組認養人142人參加，扶助兒童長期受到認養人的幫助，但日常僅透過書信來向認養人表達感謝之意，透過相見歡活動，讓孩子直接表達感謝，也讓認養人與孩子共創難忘回憶。

認養人梁幼風在求學階段，曾受到親友的幫助，深刻感受到那份溫暖與支持，身邊的人曾勸他留退休金養老，但他認為只要還有能力，就願意繼續當認養人，2004年起加入家扶基金會的認養行列，至今21個年頭，前後扶助4位孩子，堅信只要孩子們在成長過程中感受到來自大人的溫暖與愛，就一定能成長茁壯，成為比現在更好的自己，也能將這份善意延續下去，回饋社會，讓愛持續傳遞。

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梁幼風認養的第一位孩子小毓，從國中一路扶助到大學畢業，即使再忙，他總會抽空回信，小毓在他的鼓勵下五專畢業後到台南繼續升學，完成二技學業，如今穩定工作並協助母親改善家庭經濟；另一位認養的孩子小琳，來自單親家庭，在與小琳的書信往來中，得知她的哥哥因病住院、家中承受沉重的醫療費壓力，主動提供額外支援，減輕小琳母親的負擔，今日首次見面，小琳雖緊張害羞，仍親向梁叔叔說「謝謝您！」

另外，台灣耐落公司長期投身公益，對弱勢家庭的孩童非常關心，認養孩童已有34個年頭，認養桃園家扶11名孩童，今日號召10名員工及眷屬參與活動並準備文具禮物，讓認養孩子感受到企業的溫暖。

認養人台灣耐落公司今號召10名不同縣市員工，與認養桃園家扶中心10名兒童相見歡。（桃園家扶提供）

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