好暖！台中黑戶青年身分證快到手 「再生父母」陪環島送手機：彌補青春

「再生父母」提議，等他安頓好後，安排人生第一次搭遊覽車、火車甚至飛機，補回過去錯失的青春。（資料照，蘇乙青提供）

2025/07/06 17:19

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓黑戶青年親子鑑定確認，預計很快可取得身分證，一群被他故事觸動的陌生人自發組成「再生父母」群組，不僅送物資、獻祝福，還要幫他辦「人生第一個生日派對」雖未果，但今天得知此訊息仍準備了太陽眼鏡、手機等物品，希望儘快交到他手上，慢慢拼回失落的青春。

這場愛的行動原訂在6月17日舉行，群組成員準備速食餐、禮物與驚喜，只為讓這個從未慶生的青年，知道自己值得被疼愛。但慶生前夕活動因為避免打擾安置進度臨時喊停，但群組中仍湧入大批善心及熱心民眾集結祝福，讓孩子知道自己並不孤單，有人留言：「祝他生日快樂，願未來每一年都能過得更好。」

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也有愛心民眾提議，等孩子安頓好後，可安排人生第一次搭遊覽車、火車甚至飛機，補回過去錯失的旅程，而群組裡的「再生父母」們也是每日湧入祝福訊息，「等他準備好，我們陪他一起圓夢環島。」也有人關心他將來就學、就業與租屋等現實挑戰，願意持續陪伴。

不少人也表示不求回報，只希望他知道：「不是血緣才叫家，有人關心，就是重生的開始。」而今天得知黃姓青年親子關係鑑定確認，預計很快可取得身分證的訊息，群組內更是替他能重獲新生感到高興，也準備太陽眼鏡、手機以及幫他學習的DVD播放機、卡帶等物品，希望儘快交到他手上，一點一滴彌補逝去的青春。

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