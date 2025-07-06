丹娜絲颱風直撲澎湖！ 7/7上午海空運全停航

澎湖封島延長半天，澎湖機場七日下午恐再現候補人潮。（資料照，記者劉禹慶攝）

2025/07/06 17:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕直撲澎湖而來的中颱丹娜絲，雖然間歇性風雨尚未傳出災情，但6日已封鎖澎湖海空交通1天，立榮、華信航空相繼宣布明（7）日上午停飛澎湖航線，澎湖輪也宣布明日停航，將封島日期延後半天，滯留澎湖9000旅客，預期明日中午將湧入澎湖機場。

由於丹娜絲颱風持續逼近台灣，立榮航空宣布，國內線航班明日上午全數取消，馬祖航線全天取消。 立榮航空表示，除馬祖航線全天取消外，國內線航班將於下午陸續恢復並加開本島往返金門、澎湖航班協助疏運旅客，最新航班動態敬請旅客多加利用立榮航空官網或立榮航空APP查詢。

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華信航空隨後也跟進，明日上午國內線航班取消，下午後恢復正常起降。澎湖輪也宣布明日高雄至澎湖航線取消，澎湖封島時間向後延半天，加上貨輪無法行駛，出現搶購民生物資潮，澎湖大型超商食物攤架一掃而空，泡麵、礦泉水也相當暢銷，意外發了一筆颱風財。

由於中颱丹娜絲突然成形，讓澎湖猝不及防，雖然昨（5）日加班運輸，但滯澎遊客仍有9000人，明日下午澎湖機場恢復起降後，勢必湧入大批候補人潮，澎湖縣政府除了與民航局、航空公司密切聯繫，視候補人數加班飛行外，最後秘密武器是請國軍運輸機支援。

澎湖緊急運輸旅客計畫，最後王牌就是請國軍運輸機支援。（資料照，空軍馬基隊提供）

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