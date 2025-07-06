丹娜絲增強比預期快 專家預警中部恐出現類似1986年怪颱韋恩風速

中央氣象署6日下午4點20分發布的丹娜絲衛星雲圖。（圖翻攝自中央氣象署）

2025/07/06 17:07

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中颱丹娜絲即將襲台，今（6日）下午暴風圈已接觸台南、高雄、屏東沿海陸地，強度持續增強，預估今晚恐達顛峰強度。有氣象專家示警，丹娜絲增強速度比預期的還要快，這次侵台位置沒有地形屏障，中部很可能出現類似1986年「怪颱韋恩」的風速！

丹娜絲逐漸進入台灣海峽，今日下午3點位於澎湖南南西方約180公里處，並以每小時27轉21公里速度，向北北東進行，近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風，7級風平均暴風半徑150公里，後續預計通過台灣海峽北上，且颱風中心將相當接近西部沿岸陸地。

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中央氣象署指出，颱風緩慢北上過程中，環境有利於強度發展，後續將維持相似強度持續北上，甚至會再變強。今晚至明晨颱風中心路徑將貼齊台灣西部沿海，今晚至明日白天風力持續強勁，並直接影響澎湖及西南部沿海，首當其衝的澎湖風力達14至15級，西南部沿海則有12至13級強陣風。

氣象粉專「觀氣象看天氣」今下午發文呼籲，「請苗栗至台南沿海的粉絲們要趕緊做好準備！小編真的非常擔憂！因為這個颱風增強速度比預期快，再加上地形無屏障，中部很有可能出現類似『1986韋恩』的風速，沒在開玩笑！」

1986年「存活」整整23天（1986/8/16形成-1986/9/7消散）的韋恩颱風，期間登陸台灣2次，其路徑錯綜複雜，甚至一度減弱為熱帶性低氣壓後「起死回生」，中央氣象局（氣象署前身）將之與1991年耐特、2001年納莉、2012年天秤並列「侵台四大怪颱」。根據當時紀錄，韋恩最高風速達165公里/小時（1分鐘持續）。

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