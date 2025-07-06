蘭嶼鄉長稱「沒災情」挨轟 氣象站資料顯示「瞬間大雨」

蘭嶼鄉長吳清美參與台東縣府災害應變中心第一次工作會報時指稱「蘭嶼鄉內沒災害」，蘭嶼鄉內群組沸騰，許多人臭罵鄉公所「活在平行時空」。圖為漁人部落至蘭恩基金會一帶發生嚴重泥石流。（民眾陳畇潼提供）

2025/07/06 17:12

〔記者劉人瑋／台東報導〕今天早上9時許，蘭嶼鄉長吳清美參與台東縣府災害應變中心第一次工作會報時指稱「蘭嶼鄉內沒災害」，此話一出，蘭嶼鄉內群組沸騰，許多人臭罵鄉公所「活在平行時空」，還有人稱「公所要出來勘災啦！躲起來當然看不到」；吳清美澄清是「時間差」，自己在報告時還沒收到任何災情，「我報告完才下大雨，也緊急提醒鄉民不要外出」。

蘭嶼鄉民說，「我們鄉內的群組真的很精彩，公所被轟得體無完膚」，主因民眾都感受到切身痛苦，卻想到吳清美先前所說的「沒有災情」。吳清美澄清，自己從昨深夜、今凌晨到早上8時都沒收到各村長、課長回報災情，「自己9時報告前，的確認知到的是平安無事，是報告完才下起大雨，民眾提供的影片都是10時、11時發生」。

請繼續往下閱讀...

的確民眾提供給媒體畫面多為10時以後所攝，有民眾則認為，吳清美會公然報告「沒有災情」，「不會是被害的？到底誰該對鄉長即時回報？」

而從中央氣象局提供蘭嶼、蘭嶼高中、蘭嶼燈塔時雨量圖明顯可見，蘭嶼時雨量約在10mm上下，唯獨在早上9至10時突然暴增到30至50mm不等，意即，該時段降雨為其他時段3至5倍。當地一位蕭先生說，不清楚其他地方此前是否有災損，自己所在村落「暴雨來臨時根本像泡在水裡一樣！原本也沒有泥石流，現在海灣都成『奶茶海』」。

蕭先生認為鄉長「可能說的是真的，就是在她報告當下的確無災情」，但公所重點不該放在「鄉長被誤會」或所言真偽，而是徹底清淤，排水溝涵洞內有土石，因看不到卻沒清乾淨，「會影響積水還有民眾損失的是這項，不是鄉長的聲譽」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法