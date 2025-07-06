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    台灣健身房數量遠低南韓 市場規模卻較大 網友怨：台灣太盤

    台灣健身市場規模比南韓還大，但健身房數量卻遠低於南韓，引發網友討論。（資料照）

    台灣健身市場規模比南韓還大，但健身房數量卻遠低於南韓，引發網友討論。（資料照）

    2025/07/06 18:20

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣健身風氣在近年逐漸普及，許多民眾都會上健身房運動以促進身體健康與加強體態，不過臉書粉專「游庭皓的財經皓角」分享，根據統計，台灣健身市場規模比韓國還大，但健身房數量卻遠低於南韓，掀起網友討論。

    「游庭皓的財經皓角」貼出健身房財報表示，台灣2023年的健身市場規模達到28億美元，僅次於美國、德國、中國、加拿大及紐澳，市場規模也贏過南韓的26億美元，不過值得注意的是，台灣的健身俱樂部會所只有817間，遠低於南韓的6590間，雖然南韓人口是台灣的兩倍，但就算算上人口差距，比例還是相當懸殊，讓他直呼，「台灣健身市場規模比韓國大，但健身房家數卻遠低韓國，要不是數據錯了，就是韓國健身費很便宜」。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「韓國太卷，台灣太盤」、「韓國健身房真的很便宜，很多課程也是每天老師教學團體課，他們覺得不要有金錢負擔的運動才是可以維持長久的習慣」、「台灣的有含民法課程，當然比較貴阿」、「台灣健身房教練一堂課都破千」、「台灣人很盤早就不是新聞了，幾乎所有的服務跟商品都貴得跟什麼一樣，但是品質又差」、「我之前在韓國上過瑜珈、拳擊、跳床課，課程都是每天一小時左右，換算台幣一堂課約台幣150元到180元，且不用註冊費，回來台灣健身房後突然覺得價值觀錯亂」。

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