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    丹娜絲颱風眼牆漸紮實！ 專家示警這些地區影響「非常劇烈」

    中央氣象署6日下午4點發布的台灣周邊衛星雲圖。（圖擷取自中央氣象署）

    中央氣象署6日下午4點發布的台灣周邊衛星雲圖。（圖擷取自中央氣象署）

    2025/07/06 16:58

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風的「丹娜絲」逐漸往台灣靠近，且強度持續增強，預估今（6日）晚將達顛峰。目前其暴風圈已接觸台南、高雄、屏東沿海陸地。氣象專家今下午指出，按照目前丹娜絲的走勢與強度預測，對台灣西半部的影響恐怕是「非常劇烈」，尤其新竹以南，請民眾務必做好防災工作。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今下午貼出台灣周邊地區衛星雲圖表示，「針眼，颱風眼趨於明顯！從衛星雲圖也可觀察到，颱風核心與眼牆持續鞏固，越來越紮實，還在增強中，未來8小時內將達顛峰狀態！再次呼籲，丹娜絲這樣的走勢及強度，將對西南沿海低窪地區構成嚴重威脅，請務必注意海水倒灌等災害發生！」

    另一個粉專「用事實說颱風」則直言，不要輕忽這次颱風，「我們可能正在面對一個歷史性路徑的颱風，今天此刻到明日整天，丹娜絲颱風對台灣西半部影響『非常劇烈』，少了中央山脈的屏障，新竹以南將會非常有感，請務必要謹慎防災，特別是澎湖，山區防雨，平地防風，沿海防暴潮+強風。大家務必小心安全。」

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