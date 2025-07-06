颱風攪局照玩 彰化溪湖潑水派對5000人狂歡

彰化溪湖無懼颱風攪局，在中央公園舉行潑水音樂派對，吸引5000人狂歡。（主辦單位提供）

2025/07/06 16:46

〔記者陳冠備／彰化報導〕先消暑再說！中度颱風「丹娜絲」逼近，卻澆不熄彰化縣溪湖鎮的玩水熱情。溪湖鎮溪今（6日）在中央公園舉辦「2025迎戰溪湖潑水音樂派對」，全場吸引超過5000人湧入同樂，連縣長王惠美、鎮長何炳樺都現身加入潑水大戰，氣氛high到最高點。

這場潑水派對由溪湖514亮點協會，及溪湖人俱樂部主辦，溪湖鎮公所及縣政府協辦。主辦單位表示，溪湖潑水派對已籌備多日，活動前連續燒了3天紙烏龜祈福，沒想到仍遇上颱風，一度擔心是否要取消，但不想讓民眾失望，決定照常舉辦，幸好天公作美，活動期間無風無雨，讓大小朋友盡情玩水消暑。

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派對現場由藝人白雲擔綱主持，歌手陳奕珊、洪義洲、林育澤、菲菲、林芳儀接力開唱，還找來網紅賓賓哥、AJ哥同台助陣，台上台下尖叫聲不斷。現場不僅有大型水池、水槍免費發放，還有數百攤市集與美食攤位，打造一場盛夏限定的水花嘉年華。

「全彰化的人都來了！」鎮長何炳樺笑說，溪湖缺少親水設施，這次活動是今年首場大型親水派對，剛好碰上颱風逼近，心情忐忑，幸虧老天賞臉，從早到晚放晴無雨，讓民眾玩得盡興。一名家長直呼，這是孩子最期待的暑假活動，「颱風也攔不住！」

王惠美表示，感謝主辦單位細心規劃，讓溪湖中央公園化身水樂園，期盼大家在安全防護下度過清涼愉快的暑假。

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