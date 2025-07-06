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    丹娜絲颱風暴風圈16:00觸陸！ 南高屏首當其衝

    中度颱風丹娜絲將通過台灣海峽北上，中央氣象署持續對全台發布陸上颱風警報。（中央氣象署提供）

    中度颱風丹娜絲將通過台灣海峽北上，中央氣象署持續對全台發布陸上颱風警報。（中央氣象署提供）

    2025/07/06 16:21

    〔記者林志怡／台北報導〕中度颱風「丹娜絲」持續增強，並逐漸進入台灣海峽，7級風暴風圈於今日下午2時接觸澎湖南部島嶼，並於下午4時接觸台南、高雄、屏東沿海陸地。中央氣象署提醒，丹娜絲颱風預計今晚至明晨將通過台灣海峽，且中心相當貼近陸地，雖預計明晨起減弱，西半部地區仍將持續有強風與強降雨。

    丹娜絲颱風今日下午3時位於澎湖南南西方約180公里處，並以每小時27轉21公里速度，向北北東進行，近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風，7級風平均暴風半徑150公里，後續預計通過台灣海峽北上，且颱風中心將相當接近西部沿岸陸地。

    中央氣象署指出，颱風緩慢北上過程中，環境有利於強度發展，後續將維持相似強度持續北上，且不排除再增強些許，今晚至明晨颱風中心路徑將貼齊台灣西部沿海，今晚至明日白天風力持續強勁，並直接影響澎湖及西南部沿海，澎湖風力達14至15級，西南部沿海則有12至13級強陣風。

    此外，伍婉華提醒，丹娜絲颱風通過台灣海峽、並於明晨強度減弱的過程中，雖強風區縮小，但平均風仍有6至7級，陣風8至9級，且中南部地區將持續有雨，尤其山區需特別注意，西北部地區也將有明顯雨勢出現。

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