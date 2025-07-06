《死亡擱淺2》小島秀夫來台灣！ 大啖美食、體驗台式按摩
日本知名遊戲製作人小島秀夫來台參加面會見活動，還在社群平台分享自己品嚐各種美食的畫面。（圖擷取自@HIDEO_KOJIMA_EN、@HIDEO_KOJIMA_EN、@Kaizerkunkun 社群平台「X」，本報合成）
李秋明／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本知名遊戲製作人小島秀夫，率領「小島工作室」於今年6月推出《死亡擱淺 2：冥灘之上》，目前遊戲已經在PS5上線，獲得全球玩家一致好評。從今（6）日凌晨12點多起，來台參加見面會活動的小島秀夫，在社群平台分享自己品嚐各種美食、體驗按摩的照片，吸引大批台灣粉絲朝聖。
從小島秀夫的2個社群平台X（原推特）個人帳號顯示，他和美術總監新川洋司等人，大約在6日或更早的時候，一起搭機抵達台灣，預計參加在台北舉辦的《死亡擱淺 2》全球巡迴見面會活動。根據小島秀夫發布的圖文，他來台後一路享用各種台灣美食，包含水果、豆花、熱炒、小籠包、三明治、芝麻蛋捲、金牌台灣啤酒等。
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不僅如此，小島秀夫還造訪日本知名搞笑藝人志村健生前最愛的台式按摩店，先是開心地與友志村健簽名的人形立牌合照，再進到店內與體驗腳底按摩。有趣的是，小島秀夫被按摩師傅在按壓腳底板時，他忍不住驚呼感覺身體的某個區塊很痛，結果師傅直接回應這是對應某個人體的部位，讓現場的眾人聽了當場笑聲雷動。
此外，小島秀夫在見面會中公布了最新紀錄片，引發玩家轟動。同時，他還分享自己進行世界巡迴回的主要原因，就是想和自己創造的遊戲《死亡擱淺》一樣，不想要讓玩家只是從A點直接到達 B 點而已，「在這個過程中，你會遇到各種意外的經歷與體驗，這才是真正重要的事物，不然其實所有的一切都可以選擇線上進行就好。」
July 6, 2025
July 5, 2025
https://t.co/MhCyAIPH4f pic.twitter.com/tX1JENT2kv— 小島秀夫 （@Kojima_Hideo） July 5, 2025
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DEATH STRANDING WORLD STRAND TOUR 2 in TAIPEI????#DeathStranding2 https://t.co/LBiwahsF0o pic.twitter.com/dPUijZymhP— KOJIMA PRODUCTIONS （Eng） （@KojiPro2015_EN） July 6, 2025
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DEATH STRANDING WORLD STRAND TOUR 2 in TAIPEI#DeathStranding2 https://t.co/hLrVY5ewwS pic.twitter.com/14HL8LXPJv— KOJIMA PRODUCTIONS （@KojiPro2015） July 6, 2025
Hideo Kojima today.— Ayako （Touchy!） （@Kaizerkunkun） July 6, 2025
本日の小島監督。 pic.twitter.com/tCLs03sYlt
除了享用各種台灣美食，小島秀夫還造訪日本知名搞笑藝人志村健生前最愛的台式按摩店，體驗台式的腳底按摩。（圖擷取自@HIDEO_KOJIMA_EN、@HIDEO_KOJIMA_EN 社群平台「X」，本報合成）