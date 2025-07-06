丹娜絲來勢洶已釀9傷 賴清德提醒：路徑罕見受到衝擊較大

丹娜絲增強為中度颱風。（圖擷自中央氣象署）

2025/07/06 16:10

〔記者陸運鋒／新北報導〕丹娜絲颱風來勢洶洶，總統賴清德今天下午偕同行政院長卓榮泰坐鎮中央災害應變中心，聽取各部會第5次工作會報，據統計，颱風已造成全國9人受傷、總災情48件；賴清德提醒，丹娜絲颱風的路徑比較罕見，受到的衝擊預期也會比較大，因此中央及地方要審慎因應這次的颱風。

中央災害應變中心統計，目前全國受傷人數9人、總災情48件，包括路樹倒塌2件、廣告招牌1件、道路隧道2件、橋梁3件、建物毀損4件、水利設施1件、民生基礎設施4件、其他災情31件，累計撤離人數共1791人、積淹水災情48件（已退水46件）、全國曾停電3804戶皆已修復。

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賴清德指出，這次丹娜絲颱風的路徑比較罕見，特別是由南到北，主要是走台灣海峽，跟過往的颱風是由東向西比較不一樣，因為西部是平原多人口密集，所以受到的衝擊預期也會比較大，目前颱風眼轉趨清楚，強度也已經變成中度颱風，因此中央跟地方都要通力合作，審慎因應這次的颱風。

賴清德說，既然相關的單位已經偵測到哪些地區雨量會比較大，哪個地區土石流會比較風險比較高，哪些地區可能會有孤島的效應，這種狀況之下還是要依法預防性撤離，既然中央災害應變中心都有律定各項應變的工作，希望不管是中央或地方，每一個工作都務必要落實。

內政部長劉世芳提醒，農業部已發布4個縣市188條土石流潛勢溪的黃色警戒，有8處大規模崩塌警戒，入夜至明天凌晨，預計將針對台東縣、屏東縣、高雄市及嘉義縣，發布240條土石流潛勢溪流及11處大規模崩塌紅色警戒，請疏散撤離組督導地方政府把握入夜前置作業時間，儘速完成預防性疏散撤離，並且做好安置作業收容處所。

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