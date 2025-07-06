陳福海憂「丹娜絲」讓金門失聯 卓榮泰承諾「不讓金門有通訊困難」

金門縣長陳福海（中）與卓榮泰進行視訊會議前，已先向出席的台電及電信公司表示，建請中央加速金馬澎等離島電力通訊管線地下化進程。（記者吳正庭攝）

2025/07/06 16:32

〔記者吳正庭／金門報導〕行政院長卓榮泰今天坐鎮中央災害應變中心，針對金門縣長陳福海所提「電力通訊管線」地下化及颱風導致通訊中斷的問題，承諾至少這次先不要讓金門有任何通訊上的困難，未來有關改善通訊的中長期計畫，再研議加速完成。

2016年莫蘭蒂、1999年丹恩颱風重創金門，縣府估計2次颱風都造成金門約500萬棵風倒木，兩條暴風路徑都是由南而北，從台灣南部與中國沿海間向北疾行，不僅造成金門森林浩劫，大量風倒木壓斷電力及通訊系統，導致全島通訊嚴重失聯，即使想靠人力傳輸，仍因道路未復原，人車寸步難行。

請繼續往下閱讀...

此次「丹娜絲」路徑也是由南北上，且幾乎與「莫蘭蒂」如出一轍，陳福海憂心浩劫重演，於中央災害應變中心視訊會議，向卓榮泰提出金門需求：第1，請中央加速金馬澎等離島電力通訊管線地下化進程；第2，離島於風災期間可能面臨交通及通訊中斷，需要台電、中華電信加強颱風來襲前預置救災人車進駐機制，以強化搶救效能。

陳福海說，每到颱風，所有電力、電信的短中長程計畫都緩不濟急，離島就是個偏鄉，希望台電、電信人員提早進駐。

卓榮泰表示，離島最重要的是民生物資後勤工作，還有醫療的服務量，另外就是颱風過後的疏運；通訊問題應該保持更高度的建制及時效性，要求相關部門，這次先不要讓金門有任何通訊上的困難，至於未來中長期的方式，大家研究加速完成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法