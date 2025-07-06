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    丹娜絲暴風圈接觸澎湖 氣象署：留意致災性強陣風

    中央氣象署7月6日下午2點發布颱風丹娜絲路徑預測。（圖由中央氣象署提供）

    中央氣象署7月6日下午2點發布颱風丹娜絲路徑預測。（圖由中央氣象署提供）

    2025/07/06 15:43

    〔記者蔡昀容／台北報導〕颱風丹娜絲持續增強，暴風圈今（6）日下午2點接觸澎湖南邊，預計下午4點前觸陸台南、高雄沿岸。中央氣象署預報員伍婉華強調，颱風東側對流旺盛、強風區廣，將形成很強風雨影響台灣。另外，今晚至明晨澎湖、雲嘉南留意12至15級致災性強陣風。

    氣象署下午2時30分發布的最新陸上颱風警報，丹娜絲為中度颱風，中心下午2時在澎湖南南西方約180公里，以每小時27轉21公里速度，向北北東前進。颱風近中心最大風速從每秒33公尺提升至35公尺，「連江、馬祖以外」地區維持陸警。

    氣象署簡任技正伍婉華預報，丹娜絲北上過程，將維持強度或再增強一些，今天至明天上午影響最為顯著；今天下午至明天清晨，將緊貼西部沿海陸地北上，颱風中心不排除登陸可能，要看接下來大氣狀況。

    伍婉華指出，海面風力明顯增大，台灣附近海面浪高增至3到4米，颱風中心經過之處達7米以上，下午至晚上請中南部及澎湖沿海留意6米以上浪高。沿海風力方面，今晚至明晨留意澎湖14至15級、雲嘉南沿海12至13級強陣風，這是易致災強度。

    雨勢方面，今天凌晨0時至下午2點20分止，屏東累計415毫米、台東349毫米達大豪雨等級，花蓮120毫米達大雨等級；預估今晚至明天，宜蘭、花蓮有雨，苗栗以南雨勢越來越大；明天白天北部、花東雨增，西半部維持有雨，明晚若颱風離開或減弱才可能緩和，但西半部仍要留意雨勢。

    陸上強風特報指出，澎湖縣為紅色燈號，局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上機會；彰化至高雄沿海是橙色燈號，平均風9級以上或陣風11級以上機會；其他沿海地區，多是黃色燈號，有平均風6級以上或陣風8級以上發生機會。

    預報員陳姵安表示，暴風圈下午2點接觸澎湖南邊，但尚未正式「觸陸」到本島，預計下午4點前接觸台南、高雄沿岸。

    颱風丹娜絲來襲，中央氣象署製圖提醒民眾強風。圖為7月6日下午2點40分版本。（圖由中央氣象署提供）

    颱風丹娜絲來襲，中央氣象署製圖提醒民眾強風。圖為7月6日下午2點40分版本。（圖由中央氣象署提供）

    颱風丹娜絲來襲，中央氣象署製圖風力預測。圖為7月6日下午2點40分版本。（圖由中央氣象署提供）

    颱風丹娜絲來襲，中央氣象署製圖風力預測。圖為7月6日下午2點40分版本。（圖由中央氣象署提供）

    颱風丹娜絲來襲，中央氣象署製圖提醒民眾定量降雨預報。圖為7月6日下午2點40分版本。（圖由中央氣象署提供）

    颱風丹娜絲來襲，中央氣象署製圖提醒民眾定量降雨預報。圖為7月6日下午2點40分版本。（圖由中央氣象署提供）

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