日本「1物」禁止帶上機 業者勸導：台灣人別再帶它闖關了

有台灣網友分享，日本當地熱門商品「金鳥防蚊液」無法帶上飛機，因此很多遊客買完後只能忍痛在機場丟棄；事實上，日本金鳥台灣總代理也曾發文提醒，請台灣旅客別試圖帶它闖關。（圖擷取自@kincho.tw IG）

2025/07/06 16:54

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本是許多台灣人出國旅遊的首選，除了享受美食、欣賞美景，還會趁著日圓匯率低，在當地店家盡情掃貨血拚。不過有台灣網友分享，日本當地熱門商品「金鳥防蚊液」無法帶上飛機，因此很多遊客買完後只能忍痛在機場丟棄；事實上，日本金鳥台灣總代理也曾發文提醒，請台灣旅客別試圖帶它闖關。

一名台灣女網友4日在社群平台Threads發文，再三強調日本的金鳥防蚊液，千萬不能帶上飛機，並透露自己遇到很多台灣人，去日本買了一堆金鳥防蚊液，不知道不能上飛機，最終只能被迫丟在機場，因此勸告大家，「一瓶要日幣998円（約新台幣203元），拜託大家把錢省下來」，還提到這筆錢拿去吃好吃的比較划算。

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貼文一出，隨即釣出許多不知情或有經驗的民眾回覆，「上次差點想帶」、「結帳時店員有告知不能上飛機」、「我在機場丟過，地勤給的圖片上面就有，我乖乖的丟了」、「不能攜帶是因為它是殺蟲劑，殺蟲劑和農藥都不能攜帶，不管你是隨身還是托運」、「這是環境用藥，不能上飛機，也不能帶進台灣～（環境用藥在台灣有列管，因為不當使用或是丟棄的話，容易汙染環境。所以請大家在台灣買就好）」。

據了解，日本金鳥台灣總代理業者曾在去年12月底，在官方IG發文說明，指出噴霧氣瓶易燃，加上內容物裝著殺蟲劑，根據日本的飛安法令不得攜帶，由於太多台灣人喜歡在日本買金鳥防蚊液、防蚊噴霧，還試圖攜帶回台灣，導致機場只好擺放實體瓶子宣導，為此發文呼籲台灣人不要再帶它闖關，以保障大家的飛航安全。

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