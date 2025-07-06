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    颱風丹娜絲逼近 野柳女王頭7/6到7/8日不見客

    受到颱風丹娜絲逼近影響，新北市萬里區野柳地質公園7月6日10時起封閉入園，到7月8日都不開放入園；民眾購買「野柳石光夜訪女王」門票，可全額退票或7月13日前擇期入園。（記者俞肇福攝）

    受到颱風丹娜絲逼近影響，新北市萬里區野柳地質公園7月6日10時起封閉入園，到7月8日都不開放入園；民眾購買「野柳石光夜訪女王」門票，可全額退票或7月13日前擇期入園。（記者俞肇福攝）

    2025/07/06 16:43

    〔記者俞肇福／新北報導〕颱風丹娜絲來襲，交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下簡稱北觀處）今天（6日）宣布，「2025野柳石光夜訪女王」活動從7月6日起至7月8日（星期二）晚間暫停開放，相關燈光裝置將同步熄燈；活動預計於7月9日（週三）晚間恢復開放，實際開放狀況及區域將視颱風動態滾動式調整。

    為補償遊客因颱風期間無法觀賞的遺憾，遊客可選擇於原購票單位申請全額退票，或於7月13日前擇期入園，最新消息請隨時關注「野柳石光夜訪女王」活動官網https://www.yehliu-nighttours.tw公告。

    北觀處指出，線上購票未入場者，可直接向原購票平台申請全額退款；現場購票者：請憑票券、發票及購票明細至現場售票處辦理退費。若是用信用卡或其他支付工具付款，請攜帶原付款工具至現場刷退。相關退票申請受理至7月31日止。

    受到颱風丹娜絲逼近影響，新北市萬里區野柳地質公園7月6日10時起封閉入園，到7月8日都不開放入園，觀光署北觀處在臉書等社群媒體貼文公告，避免民眾撲空。（記者俞肇福翻攝交通部北觀處官網）

    受到颱風丹娜絲逼近影響，新北市萬里區野柳地質公園7月6日10時起封閉入園，到7月8日都不開放入園，觀光署北觀處在臉書等社群媒體貼文公告，避免民眾撲空。（記者俞肇福翻攝交通部北觀處官網）

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