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    馬英九條款！日月潭泳渡7/7報名 高齡泳客首度開放申請

    日月潭萬人泳渡7月7日報名，此次首度開放75歲以上高齡泳客專案申請，前總統馬英九將能以75歲的年紀繼續參與，被批是特權「馬英九條款」。（資料照）

    日月潭萬人泳渡7月7日報名，此次首度開放75歲以上高齡泳客專案申請，前總統馬英九將能以75歲的年紀繼續參與，被批是特權「馬英九條款」。（資料照）

    2025/07/06 16:27

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭萬人泳渡將在7月7日開放報名，9月28日登場，限額2萬5千人，惟此次開放75至79歲的高齡泳客申請，被批是「馬英九條款」。南投縣政府表示，盼泳渡透過配套機制，能對高齡泳客更加友善。

    前總統馬英九去年第11度挑戰日月潭泳渡，當時以活動年齡上限為74歲，因此他完成「最後一游」。但其後馬英九頻頻向縣府爭取，希望開放75歲以上高齡申請，縣府經與活動單位埔里四季早泳會研商，最後確定今年開放75至79歲高齡專案申請，因而被外界稱為「馬英九條款」。

    縣府表示，不只馬英九爭取，其實近年泳渡也常有高齡泳客建議放寬年齡限制，經考量台灣人口逐漸高齡化，以及為鼓勵銀髮族多運動，才會透過相關配套，開放高齡泳客專案申請。

    埔里四季早泳會說，為維護高齡泳渡安全，75至79歲專案申請的泳客，在泳會官網報名除了要簽署切結書，檢附醫師的健康體檢證明，以及自行投保保險之外，還要有2名具備救生員資格的泳客陪游，全程照看高齡泳客以確保安全，屆時報名都會審核相關資料，有意申請的高齡者務必留意。

    日月潭萬人泳渡7月7日報名，此次首度開放75歲以上高齡泳客專案申請，被批是特權「馬英九條款」。（資料照）

    日月潭萬人泳渡7月7日報名，此次首度開放75歲以上高齡泳客專案申請，被批是特權「馬英九條款」。（資料照）

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