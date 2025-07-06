丹娜絲颱風增強又變胖 今晚停班停課縣市一覽（不斷更新）

丹娜絲增強為中度颱風。（圖擷自中央氣象署）

2025/07/06 15:51

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「丹娜絲」升為中度颱風且強度持續增強，從今（6日）晚到明天（7日）早上是颱風影響最大的時候，本報為讀者整理全台各縣市7月6日晚間停班、停課資訊。

台北市

今天未達停止上班及上課標準

新北市

今天未達停止上班及上課標準

基隆市

今天未達停止上班及上課標準

桃園市

今天未達停止上班及上課標準

新竹市

今天未達停止上班及上課標準

新竹縣

今天未達停止上班及上課標準

苗栗縣

今天未達停止上班及上課標準

台中市

週日18:00起停班停課

南投縣

今天未達停止上班及上課標準

彰化縣

週日18:00起停班停課

雲林縣

週日18:00起停班停課

嘉義縣

週日停班停課

嘉義市

週日停班停課

台南市

週日停班停課

高雄市

週日停班停課

屏東縣

週日停班停課

宜蘭縣

今天未達停止上班及上課標準

花蓮縣

今天未達停止上班及上課標準

台東縣

週日蘭嶼鄉13:00起停班停課

澎湖縣

週日12:00後停班停課

金門縣

今天未達停止上班及上課標準

連江縣

尚未列入警戒區

詳細停班課資訊以「行政院人事行政總處」為準。

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