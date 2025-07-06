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    丹娜絲颱風增強又變胖 今晚停班停課縣市一覽（不斷更新）

    丹娜絲增強為中度颱風。（圖擷自中央氣象署）

    丹娜絲增強為中度颱風。（圖擷自中央氣象署）

    2025/07/06 15:51

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕「丹娜絲」升為中度颱風且強度持續增強，從今（6日）晚到明天（7日）早上是颱風影響最大的時候，本報為讀者整理全台各縣市7月6日晚間停班、停課資訊。

    台北市

    今天未達停止上班及上課標準

    新北市

    今天未達停止上班及上課標準

    基隆市

    今天未達停止上班及上課標準

    桃園市

    今天未達停止上班及上課標準

    新竹市

    今天未達停止上班及上課標準

    新竹縣

    今天未達停止上班及上課標準

    苗栗縣

    今天未達停止上班及上課標準

    台中市

    週日18:00起停班停課

    南投縣

    今天未達停止上班及上課標準

    彰化縣

    週日18:00起停班停課

    雲林縣

    週日18:00起停班停課

    嘉義縣

    週日停班停課

    嘉義市

    週日停班停課

    台南市

    週日停班停課

    高雄市

    週日停班停課

    屏東縣

    週日停班停課

    宜蘭縣

    今天未達停止上班及上課標準

    花蓮縣

    今天未達停止上班及上課標準

    台東縣

    週日蘭嶼鄉13:00起停班停課

    澎湖縣

    週日12:00後停班停課

    金門縣

    今天未達停止上班及上課標準

    連江縣

    尚未列入警戒區

    詳細停班課資訊以「行政院人事行政總處」為準。

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