丹娜絲颱風增強又變胖 今晚停班停課縣市一覽（不斷更新）
丹娜絲增強為中度颱風。（圖擷自中央氣象署）
李欣潔／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕「丹娜絲」升為中度颱風且強度持續增強，從今（6日）晚到明天（7日）早上是颱風影響最大的時候，本報為讀者整理全台各縣市7月6日晚間停班、停課資訊。
台北市
今天未達停止上班及上課標準
新北市
今天未達停止上班及上課標準
基隆市
今天未達停止上班及上課標準
桃園市
今天未達停止上班及上課標準
新竹市
今天未達停止上班及上課標準
新竹縣
今天未達停止上班及上課標準
苗栗縣
今天未達停止上班及上課標準
台中市
週日18:00起停班停課
南投縣
今天未達停止上班及上課標準
彰化縣
週日18:00起停班停課
雲林縣
週日18:00起停班停課
嘉義縣
週日停班停課
嘉義市
週日停班停課
台南市
週日停班停課
高雄市
週日停班停課
屏東縣
週日停班停課
宜蘭縣
今天未達停止上班及上課標準
花蓮縣
今天未達停止上班及上課標準
台東縣
週日蘭嶼鄉13:00起停班停課
澎湖縣
週日12:00後停班停課
金門縣
今天未達停止上班及上課標準
連江縣
尚未列入警戒區
詳細停班課資訊以「行政院人事行政總處」為準。