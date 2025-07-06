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    大貓熊「圓仔」12歲了 露營主題冰蛋糕慶生

    「圓仔」一出場就直奔生日蛋糕，鎖定紅蘿蔔大口啃下。（圖由台北市立動物園提供）

    「圓仔」一出場就直奔生日蛋糕，鎖定紅蘿蔔大口啃下。（圖由台北市立動物園提供）

    2025/07/06 15:47

    〔記者董冠怡／台北報導〕大貓熊「圓仔」12歲了！今天是「圓仔」的生日，台北市立動物園的保育員以「露營」為主題，搭配竹枝、竹桿、竹筍、紅蘿蔔、葡萄、鳳梨、甘蔗、奇異果等食材，雕刻拚製成帳篷、營火、伐木斧和吊床，精心製作行為豐富化的「玩CAMP冰蛋糕」，並用多顆葡萄組成大大的「12」慶生。

    台北市立動物園表示，「圓仔」一出場就直奔生日蛋糕，鎖定紅蘿蔔大口啃下，接著進攻作為「帳篷支架」的甘蔗，過程中，嚼著甘蔗的牠津津有味，看來對自己的12歲蛋糕很滿意，還背對大家把蛋糕上露營主題的可食裝飾吃得乾乾淨淨，超級卡哇伊。

    園方指出，今年的「大貓熊歡樂派對系列活動」，首度推出報名限定的「大貓熊獸醫聊天室」，邀請對大貓熊幕後醫療與照護工作有興趣的民眾，深入了解大貓熊照養團隊的專業照護。今天並以大貓熊的「靈魂之窗」為題，由獸醫師聊聊大貓熊的眼睛健康，分享動物園檢查大貓熊雙眼的儀器工具，以及預防眼疾的行動照護預防策略。

    除了視覺，聽覺也是大貓熊感知、溝通的一大利器，活動還介紹大貓熊不同的叫聲代表的意義，促進遊客更加認識、理解大貓熊的交流方式，今天大貓熊館1樓大廳，同時有拍照紀念背景牆、實體保育教育推廣駐站，呼籲關注大貓熊及野生動物保育者，為圓仔慶生之餘，也能替野生動物保育的教育，盡一份心力。

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