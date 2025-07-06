丹娜絲進逼 農業部：將掌握民生市場供需調度

丹娜絲颱風來襲，農業部嚴陣以待。（圖由農業部提供）

2025/07/06 15:38

〔記者楊媛婷／台北報導〕中颱丹娜絲預計將沿台灣西半部近岸北上，農業部今（6日）召開緊急應變小組工作會報，部長陳駿季表示，將密切注意民生市場供需，也表示針對容易淹積水區域布設移動式抽水機，至於花蓮、嘉義地震與去年颱風後土石鬆動的二次災害高風險區啟動先期告警機制。

丹娜絲是今年第一個可能登陸台灣的颱風，因丹娜絲路徑少見，農業部嚴陣以待，陳駿季表示，對於近日因預期心理菜價波動，會密切注意市場供需，再調配供應，另對於中南部正值採收期的香蕉、芭樂、木瓜、火龍果、龍眼、葡萄等，都要做好防災準備。

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目前屏東、高雄、台南、澎湖等4縣市已經發布漁船上岸避風命令，陳駿季表示，漁工上岸後都會安置並掌握人數，對於已停泊的漁船也要加強繫纜作業、避免碰撞傾斜，另外也會透過漁廣廣播，提醒還在海上作業的漁船遠離颱風路徑或進港避風，低窪地區養殖的業者則要注意海水倒灌。

陳駿季指出，農村水保署已對於0403花蓮、0121嘉義地震及去年颱風後土石鬆動的「二次災害高風險區」，這些區域雨量警戒值已調降並啟動先期告警機制，土石流與大規模崩塌警戒資訊務必即時且充分地提供給地方，並與地方政府建立有效回饋機制。

農業部指出，目前林業保育署對於所管國家森林遊樂區、林業鐵路均已全數休園；農業金融署會隨時掌握氣象參數型保單指數達標情形，並立即主動對外公告相關資訊。

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