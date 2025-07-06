中颱「丹娜絲」再增強！中心更貼台 今晚明晨風雨最劇烈

中度颱風「丹娜絲」暴風圈即將觸陸，預估今晚將達顛峰強度，同時路徑持續東修，中心有機會登陸中部以北。（圖擷自中央氣象署）

2025/07/06 15:14

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風「丹娜絲」暴風圈即將觸陸，其強度持續增強，預估今晚將達顛峰強度，同時氣象署路徑持續東修，中心有機會登陸中部以北。

根據中央氣象署最新颱風警報，中度颱風丹娜絲今（6日）下午2點的中心位置在北緯22.1度，東經118.8度，即在澎湖的南南西方約180公里之處，以每小時27轉21公里速度，向北北東進行，近中心最大風速增強到每秒35公尺，氣象署預估颱風強度還有進一步增強可能，路徑部分持續東修，颱風中心將貼中部以北陸地北上，不排除有直接登陸可能。

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氣象署指出，「丹娜絲」有2大特點，一是這次颱風直接由台灣西側北上，沒有中央山脈屏障、颱風強度也還在增強，因此對西半部地區造成的威脅也就更大；另一點是這個颱風東側，也就是要侵襲台灣的這半邊，強風的範圍較寬廣，因此無論颱風有沒有登陸，對臺灣本島都有一定程度的威脅。

今晚上到明天是颱風影響最大的時候，尤其颱風中心將很接近澎湖以及中部沿岸，為澎湖及新竹至高雄帶來劇烈風雨。

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