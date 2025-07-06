中橫公路台8線關原至太魯閣 不排除預警性封路

受丹娜絲颱風影響，中橫公路台8線關原至太魯閣（114.6k~184.5k）不排除實施預警性道路封閉。（記者王錦義攝）

2025/07/06 15:08

〔記者王錦義／花蓮報導〕依據氣象署最新氣象情資，丹娜絲颱風已增強為中度颱風，因其外圍環流影響，今天午後起至明天白天，中橫山區有較大雨勢發生機率，預估累積雨量可能達到230mm，公路局東區養護工程分局指出，關原至太魯閣（114.6k~184.5k）不排除實施預警性道路封閉，請民眾注意訊息發布。

公路局東區養護工程分局指出，太魯閣工務已成立丹娜絲颱風緊急應變小組，並於台8線中橫公路東段沿線伍橋（慈恩附近）、洛韶、天祥、太魯閣等據點預先進駐搶修機械及人員，加強巡查及待命搶修，因0403震後沿線邊坡尚在恢復階段，穩定性仍有不足，丹娜絲颱風環流影響期間，現階段「關原至天祥（116.4k~167.1k）日間開放通行」及「天祥至太魯閣（167.7k~184.5k）日間五次開放通行」等措施不排除暫停實施，改為預警性封閉道路。

請繼續往下閱讀...

公路局籲請用路人，山區道路地震過後及颱風、豪雨（或連續降雨）期間易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請避免進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法