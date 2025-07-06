稀有候鳥「董雞」現蹤台南2地 鳥友驚喜捕捉美麗瞬間

稀有夏候鳥董雞飛行的美麗瞬間。（王徵吉提供）

2025/07/06 14:46

〔記者蔡文居／台南報導〕在台灣屬於稀有夏候鳥─董雞，最近現蹤台南沙崙及將軍兩地，消息傳出後，引起鳥友瘋狂。不過，董雞生性羞怯、常隱蔽於草叢中，要一睹牠的廬山真面目得碰運氣。知名生態攝影家「黑琵先生」─王徵吉，為此先後跑了5趟，守候多時終於捕捉到董雞的美麗身影。

董雞為秧雞科，體長可達43公分，屬於為保育類野鳥，主要分佈於南亞、東南亞一帶，在台灣屬於稀有的夏候鳥或過境鳥。夏天會飛到台灣、中國、朝鮮半島等東亞地區繁殖，棲息於草澤、稻田等濕地，生性隱蔽。一般在清晨、黃昏才出現，常發出「董！董！董！」的特別叫聲，鳥友則戲稱「董仔」。

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由於董雞非常稀有，在台灣各地僅有零星記錄，近2、3年來，在台南東山、將軍及歸仁沙崙等地都曾出現過，而轟動一時。最近，台南鳥友在沙崙及將軍的農田草澤，分別發現牠的蹤跡，消息傳開，引起全國各地鳥友的關注。

王徵吉說，出現在沙崙的董雞是在一處稻田，在將軍的則是一處廢耕的農田草澤，要拍攝董雞難度遠比黑琵還要高，可說可遇不可求。兩地先後跑了5趟，有4趟摃龜，有一次清晨4點半就出門，結果董雞比他還早出門，一樣無功而返。上週，終於在將軍鳥點守候多時，牠只短暫出現5分鐘就躲進草叢，當下他立刻下快門，終於拍到董雞飛行的美麗瞬間。

董雞生性羞怯、喜隱蔽，常棲息於草澤等濕地。（王徵吉提供）

董雞在台灣屬於稀有夏候鳥，最近在台南現蹤，引起鳥友瘋狂。（王徵吉提供）

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