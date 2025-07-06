註銷國籍登記航空器機場停留費 一律採國際線標準計收

松山機場示意圖。（記者蔡昀容攝）

2025/07/06 15:02

〔記者蔡昀容／台北報導〕已註銷國籍登記的航空器（飛機）停留我國機場要繳納停留費，交通部原先分成國際線、國內線兩種標準收取，日前修正「使用國營航空站助航設備及相關設施收費標準」，不再以國際線、國內線區分，一律採國際線標準計收，松山機場每天每千公斤220元，其他機場每天每千公斤42元計費。

遠東航空有7架客機停於松山機場、高雄機場，停留費、降落費、機場服務費、房屋使用費等各項費用，約2600餘萬元，另還積欠松機機庫與土地違約金約9400萬元，其中松機1架已除籍。1架客機停於桃園機場，積欠場站降落等費、機場服務費及衍生滯納金共5500萬餘元。

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據了解，松機的遠航除籍航空器，先前以國際線標準計收停留費，但引起飛機沒飛到國外，應用國內線標準收取的爭議。

根據先前的「使用國營航空站助航設備及相關設施收費標準」，國內線航空器2萬公斤（含）以內者，每千公斤23元計費，2萬公斤以上者，每千公斤10元計費。國際線航空器方面，若為「商務專機、自用航空器」，超過3小時至24小時以內（3小時以內不收費，超過24小時則時數另起計算），停於松山機場每千公斤220元計費，停於其他機場則每千公斤42元計費；其他類型航空器則依停留時數及公斤數，每千公斤15至42元不等計費。

交通部日前修正收費標準，特別將「已註銷國籍登記的航空器」拉出來敘明，並與商務專機、自用航空器並列，上述3類航空器的停留費費率，不再區分國際、國內航線，統一採國際航線費率計算，即超過3小時至24小時以內，松山機場每千公斤220元、其他機場每千公斤42元計費。7月3日起實施。

民航局航站管理組組長黃武強說明，這次主要是考量航空器註銷國籍登記後，即無法提供民用航空運輸業或普通航空業使用，因此明訂除籍後之航空器，按商務專機、自用航空器之標準收費。

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