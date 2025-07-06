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    丹娜絲颱風路徑類似奇比 澎湖各界嚴陣以待

    丹娜絲颱風來襲，營業快艇及漁船紛紛入港避風。（記者劉禹慶攝）

    丹娜絲颱風來襲，營業快艇及漁船紛紛入港避風。（記者劉禹慶攝）

    2025/07/06 14:26

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年首度襲澎的丹娜絲颱風，由於直撲澎湖而來，沒有護國神山中央山脈阻擋，行進路線類似2001年重創澎湖的奇比颱風，相同的情形可溯及1986年怪颱韋恩，因此澎湖各界都嚴陣以待，做好相關防颱準備，澎防部也出動兵力待命，隨時展開緊急救援。

    澎湖因地勢平坦，颱風結構登陸不會受到地形破壞，保留完整結構威力強大，因此歷年來直撲澎湖颱風，都會造成重大災害，2001年中度颱風奇比從台灣海峽北上，因中心路徑通過澎湖列島周邊海域，曾在澎湖氣象站創下每秒54.8公尺、相當於16級風的強陣風，在澎湖釀成重大災情，尤其七美島重創，上百艘船隻沉沒，更讓養殖漁業毀於一旦，嚴重程度僅次於1986年的「怪颱韋恩」。

    根據澎湖氣象站資料顯示，丹娜絲颱風已增強為中度颱風，暴風半徑達150公里，修正風力達到平均11-12級、陣風14-15級，瞬間最大陣風每秒 43公尺（約每小時155公里），相當於14級風，威力直逼奇比16級風，因此澎湖民眾不敢掉以輕心，紛紛做好防颱準備，全聯食品被一掃而空，二崁碼頭進行改建工程，民眾擔憂中颱襲澎，連忙自費請吊車將小型快艇停放港邊，大型漁筏則開往赤馬漁港避颱，港內空蕩蕩沒船。

    因應「丹娜絲」颱風威脅，第一作戰區動員兵力計707員、災防機具計7項287件，待命協助澎湖地區執行災害防救任務；後續將與澎湖縣政府保持密切聯繫，第一時間投入災害救援任務，以維民眾安全。

    全聯菜葉類蔬菜，颱風來襲被橫掃一空。（記者劉禹慶攝）

    全聯菜葉類蔬菜，颱風來襲被橫掃一空。（記者劉禹慶攝）

    西嶼二崁漁港自用小船，紛紛吊上岸避風。（記者劉禹慶攝）

    西嶼二崁漁港自用小船，紛紛吊上岸避風。（記者劉禹慶攝）

    澎湖防衛司令部完成兵力待命，隨時支援澎湖颱風災情。（澎防部提供）

    澎湖防衛司令部完成兵力待命，隨時支援澎湖颱風災情。（澎防部提供）

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