丹娜絲逼近 北市市場處：農產品充分供應無需搶購

丹娜絲颱風逼近，菜價聞聲起漲，台北批發市場6日蔬菜交易量比昨天上漲6.8%。（記者塗建榮攝）

2025/07/06 14:14

〔記者蔡愷恆／台北報導〕中颱丹娜絲將靠近台灣西半部海域，為因應颱風可能造成災害，台北市市場處已要求轄管各市集自治組織做好防颱準備，並督導市場整修改建施工廠商做好工地防災。另因應丹娜絲颱風來襲，市場處已請各農產品批發市場積極掌握貨源，充分供應。

根據台北市市場處，今蔬菜到貨量約為1353公噸，較前一交易日（5）增加85公噸，平均價格與前一交易日相比上漲4.4元/公斤。水果今到貨量約為577公噸，較前一交易日減少42公噸，價格上漲1.4元/公斤。台北市市場處表示，目前蔬菜供應量仍然充足，尚未受風雨影響，蔬菜價格上漲主要係因民眾預期心理導致，無需搶購。

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現市場供貨無虞，明（7）日為批發市場休市日，颱風期間各超市業者均增加備貨量，提供有需求之消費者休市期間便利採購。為使消費者了解因強降雨可能導致後續菜價波動情形，消費者可透過網站「公告資訊-物資供應專區-台北市農產品批發市場交易資訊平臺」，即時查詢批發交易價格。

市場處仍持續監控批發市場蔬菜到貨量及平均價、大宗蔬菜葉菜類平均價情形並採取相關因應措施，要求台北農產公司啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫以平穩菜價。

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