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    竹市關埔汙水下水道工程遭怨影響交通 市府：責成監造單位改善

    竹市關埔汙水下水道工程遭怨影響交通。（記者蔡彰盛攝）

    竹市關埔汙水下水道工程遭怨影響交通。（記者蔡彰盛攝）

    2025/07/06 14:46

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市近年推動汙水下水道接管率工程，有民眾反映，竹科人聚集的新竹市東區關埔地區，多條重要通勤道路皆因汙水下水道工程開挖，必須限縮道路，由於附近地狹人稠，塞車成為日常，上下班更是痛苦，市府對此表示將會持續責成監造單位持續改善，請民眾見諒。

    網友指竹科人聚集的新竹市東區龍山里一帶，包括埔頂路、埔頂一路、慈雲路等處，目前不斷挖馬路，這些都是民眾上下班通勤要道，真的很感到困擾，因為附近不管哪個紅綠燈都要等很久，一旦挖馬路根本就塞車地獄。

    新竹市政府工務處表示，為改善民眾生活品質及汙水下水道接管率，市府加速公共汙水下水道接管，前年完成「新竹市汙水下水道系統東大區用戶接管工程第三標暨指定地區—1」用戶接管工程，去年「新竹市汙水下水道關東區次幹管工程（埔頂路）」也相繼竣工。新竹市公共汙水下水道接管率自2022年12月的19.82%，提升至去年11月的22.49%，增幅達2.67%，新增接管用戶數達6416戶。

    工務處指出，因新竹市關埔地區汙水下水道次幹管工程於去年底建置完成，接續發包執行二項標案施做分支管及用戶工程。水下水道系統建設最終目標是提升居住環境品質，施工期間難免帶來噪音及交通不便等問題，因關埔地區工區範圍涵蓋較大，施工區塊相關設施皆依照交維布設及規定時間內進場施作，市府會持續責成監造單位，嚴格督促施工廠商加強義交人員指揮及交維措施，感謝用路人配合，如造成不便，敬請見諒。

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