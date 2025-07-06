北北桃若宣布停班 機捷將取消直達車及通勤加班車

因應丹尼絲颱風逼近，桃園大眾捷運公司已完成機場捷運系統應變整備。（圖由桃園大眾捷運公司提供）

2025/07/06 14:06

〔記者余瑞仁／桃園報導〕因應丹娜絲颱風逼近，桃園大眾捷運公司已全面完成防颱整備工作，確保機場捷運系統和旅客安全；桃捷公司表示，目前列車依時刻表正常發車，同時依防颱防洪SOP進行部署及應變準備，密切注意颱風動向，颱風警報期間，將根據實際風速情況調整班距或視情況停駛，並於第一時間透過官網、臉書粉絲團、「i搭桃捷」APP及全線各車站廣播同步發布最新營運資訊，請民眾留意。

桃捷公司指出，若桃園、新北或台北市政府任一宣布停班，機場捷運將取消直達車及通勤加班車次，全線僅維持普通車每15分鐘一班運行載客；若僅宣布停課不停班，直達車及通勤加班車則正常運行，以滿足民眾通勤需求。

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為應對颱風可能帶來的雨勢，桃捷公司已於4日依標準作業程序啟動防颱整備作業（包括機廠、車站及停車場），主動檢視防颱防汛設備，包括各車站入口處的防洪閘門及抽水設備等，並加強各場站的防汛巡查，並已完成隧道內的防水隔艙閘門年檢及測試，以確保颱風期間捷運系統和旅客安全。

桃捷公司說，颱風警報期間，視颱風影響狀況，依照「桃園市大眾捷運系統旅客運送規則」及桃捷公司「行車運轉作業程序」，調度列車降速行駛，直達車變更為每站停靠，抵達終點後將不再載客，並暫停收送預辦登機行李，而普通車仍維持15分鐘班距。若風速達一定標準，系統將暫停營運。

桃捷公司將視颱風動態，提前發布最新營運資訊於官網、官方臉書粉絲團及「i搭桃捷」APP，請旅客隨時留意相關訊息。若有關於機場捷運營運狀態的詢問，可於上午6點至深夜12點，撥打桃捷公司客服專線（03）286-8789，由專人提供相關搭乘資訊。

因應丹尼絲颱風逼近，桃園大眾捷運公司已完成機場捷運系統防水閘門整備。（圖由桃園大眾捷運公司提供）

因應丹尼絲颱風逼近，桃園大眾捷運公司已完成機場捷運系統應變整備。（圖由桃園大眾捷運公司提供）

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