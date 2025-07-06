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    丹娜絲颱風逼近 蘇花公路不排除預警性封路

    丹娜絲颱風從南部北上，中午過後北花蓮逐漸出現風雨，研判今（6）日晚上至明（7）日白天風雨影響最為明顯。（圖由民眾提供）

    丹娜絲颱風從南部北上，中午過後北花蓮逐漸出現風雨，研判今（6）日晚上至明（7）日白天風雨影響最為明顯。（圖由民眾提供）

    2025/07/06 14:01

    〔記者王錦義／花蓮報導〕丹娜絲颱風從南部北上，中午過後北花蓮逐漸出現風雨，研判今（6）日晚上至明（7）日白天風雨影響最為明顯，去年0403花蓮地震後東部山區土石鬆軟，蘇花公路目前也已經有間歇降雨，公路局東區養護工程分局長林文雄接受媒體訪問時說，今早已經完成機具與人員進駐並成立應變小組，將視最新雨情不排除針對蘇花公路實施預警性道路封閉。

    公路局東區養護工程分局新聞稿指出，花蓮縣山區公路總雨量預測達200到400毫米， 公路局南澳工務段已成立緊急應變小組，並於蘇花路廊沿線進駐搶災機具及警戒人員加強巡查及待命。因0403強震後蘇花公路和平以南路段，高位邊坡仍屬不穩定狀態，尚有致災風險，為維護用路人安全，台9線154.7k~165.7k（和仁~崇德）及台9丁線60.3K~63.6K（和中~和仁路段）將視最新雨情不排除實施預警性道路封閉。

    依據氣象署最新氣象情資，丹娜絲颱風已增強為中度颱風，今（6）日中午起至7日中午受其外圍環流雲系影響，花蓮山區與沿海地區易有強陣風及較大雨勢發生機率，可達長延時豪雨（150mm~220mm/24小時）之降水發生機率。公路局東工分局呼籲用路人，強降雨期間，山區公路易發生坍方、落石，路況不易掌握，如非必要請避免進入山區道路，並隨時留意氣象資訊及道路風險訊息，行前請運用公路局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播、瞭解掌握訊息。

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