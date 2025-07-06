丹娜絲強陣風估達10級 新北市災害應變中心嚴加戒備

新北市納入丹娜絲颱風海上、陸上警戒區，中央氣象署、委外氣象團隊預估，新北市強風將達十級以上，應變中心呼籲各單位、區公所嚴加警戒。（記者吳仁捷翻攝）

2025/07/06 14:38

〔記者吳仁捷／新北報導〕因應丹娜絲颱風，新北市今日上午8點30分納入海上陸上警報範圍，新北市災害應變中心緊急一級開設，市長侯友宜聽取氣象團隊分析風雨影響及各單位防颱工作整備情形，要求市政府團隊​針對本市在建工程加強防颱整備作為，視颱風動態規劃開放道路紅黃線及校園停車，儘早發布給民眾知悉，尤其新北市北海岸、東北角和南側山區之區公所要加強防範；據中央氣象署及新北市委外氣象團隊評估，新北市強風將達到10級，市政府也通令各單位、區公所嚴加緊戒。

依據中央氣象署與新北市天氣團隊的氣象情資研判，輕颱丹娜絲今（6）日09時30分位於新北市西南方約520公里海面，以時速18轉22公里向東北轉北北東移動，7級暴風半徑120公里，強度及暴風圈均有稍微增加趨勢。依目前預報路徑，入夜後本市風雨會陸續增強，北海岸地區和山區要加強注意雨勢變化，新北市週一上午受暴風圈影響，是風雨最明顯的時段，影響期間累積總雨量在豪雨（200mm）等級左右，沿海及郊區陣風最大可達10級。

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新北市政府eoc呼籲，市政府團隊已強各項防颱整備工作，請各位市民朋友務必做好防颱準備，家中備妥防災物資，假日如有出遊計畫應隨時關注颱風動態，注意自身安全，並避免前往山區及海邊遊憩；另外颱風影響期間適逢假日，如有各項活動異動應即時利用多元管道公告週知，相關資訊請至臉書「我的新北市」、LINE「新北市政府」及「新北災訊E點通」查詢，市府將隨時更新動態。

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