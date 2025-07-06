丹娜絲可能直撲澎湖 海空運全斷約9千旅客滯留

澎湖縣政府消防局長許文光，向縣長陳光復報告颱風動態。（澎湖縣政府提供）

2025/07/06 14:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中度颱風「丹娜絲」直撲澎湖而來，澎湖縣政府今（6）日召開災害整備會議，由縣長陳光復擔任指揮官，逐一聽取各單位防颱整備情形，並與行政院長卓榮泰進行視訊連線，報告縣府在防颱整備、人員機具調度、弱勢關懷及物資儲備等面向的最新情況。由於澎湖海空運全斷，預計9000名旅客滯留澎湖。

卓院長對縣府的整備作為表示肯定，也提醒務必嚴陣以待、全力防災，以降低災害發生的風險。

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今日上午澎湖已出現間歇性雨勢，澎湖氣象站表示，若丹娜絲行經路徑不變，極有可能侵襲澎湖，預估6日晚間10時最接近澎湖，並帶來150-300毫米雨量。各海面浪高將增大至3米以上，颱風中心附近將有6米以上浪高，且澎湖有長浪發生的機率，7日上午8時後風雨可望減弱。

因應颱風來襲，澎湖海岸港區禁制令自今（6）日上午8時起生效，縣府災害應變中心亦於上午9時提升至一級開設。由於澎湖海空運全斷，預計9000名旅客滯留澎湖，縣府已協調航空公司加開班機，如有必要，也將請求國軍協助派遣軍機支援疏運。

此外，對於二、三級離島的醫療物資及生活需求，縣府已於昨日完成前置運補作業，確保居民基本需求無虞。根據統計，入港避風漁船艘數為1235艘、中國船員28人、外籍船員1375人，均已妥為安置。

另外澎湖縣政府6及7日暫停獨居長者送餐服務，改以代餐方式提前配發，避免因颱風影響造成長者斷炊。

澎湖發布禁海令，岸巡人員巡邏海岸宣導民眾不能入海。（記者劉禹慶攝）

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