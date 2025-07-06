為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    丹娜絲可能直撲澎湖 海空運全斷約9千旅客滯留

    澎湖縣政府消防局長許文光，向縣長陳光復報告颱風動態。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣政府消防局長許文光，向縣長陳光復報告颱風動態。（澎湖縣政府提供）

    2025/07/06 14:22

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中度颱風「丹娜絲」直撲澎湖而來，澎湖縣政府今（6）日召開災害整備會議，由縣長陳光復擔任指揮官，逐一聽取各單位防颱整備情形，並與行政院長卓榮泰進行視訊連線，報告縣府在防颱整備、人員機具調度、弱勢關懷及物資儲備等面向的最新情況。由於澎湖海空運全斷，預計9000名旅客滯留澎湖。

    卓院長對縣府的整備作為表示肯定，也提醒務必嚴陣以待、全力防災，以降低災害發生的風險。

    今日上午澎湖已出現間歇性雨勢，澎湖氣象站表示，若丹娜絲行經路徑不變，極有可能侵襲澎湖，預估6日晚間10時最接近澎湖，並帶來150-300毫米雨量。各海面浪高將增大至3米以上，颱風中心附近將有6米以上浪高，且澎湖有長浪發生的機率，7日上午8時後風雨可望減弱。

    因應颱風來襲，澎湖海岸港區禁制令自今（6）日上午8時起生效，縣府災害應變中心亦於上午9時提升至一級開設。由於澎湖海空運全斷，預計9000名旅客滯留澎湖，縣府已協調航空公司加開班機，如有必要，也將請求國軍協助派遣軍機支援疏運。

    此外，對於二、三級離島的醫療物資及生活需求，縣府已於昨日完成前置運補作業，確保居民基本需求無虞。根據統計，入港避風漁船艘數為1235艘、中國船員28人、外籍船員1375人，均已妥為安置。

    另外澎湖縣政府6及7日暫停獨居長者送餐服務，改以代餐方式提前配發，避免因颱風影響造成長者斷炊。

    澎湖發布禁海令，岸巡人員巡邏海岸宣導民眾不能入海。（記者劉禹慶攝）

    澎湖發布禁海令，岸巡人員巡邏海岸宣導民眾不能入海。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播