颱風假不鬆口！ 王惠美公布「王10點」防颱 這2個時段是關鍵

彰化縣舉辦第一次的防災會議，提前做好準備。（記者劉曉欣攝）

2025/07/06 14:12

〔記者劉曉欣／彰化報導〕丹娜絲颱風威力越來越大，彰化縣明天（7日）放不放颱風假？彰化縣政府表示，一切以颱風的風力與雨量為判斷依歸，宣布時間尚未決定；而縣長王惠美指出，沿海滿潮時間為今日下午8時31分、明日上午8時19分，沿海低窪地區必須做好防災準備。

由於以往彰化縣都是基於「中彰投」共同生活圈，在颱風來襲的停班、停課部分，都會一起宣布，大多是在晚間8點宣布，如果風雨明顯的話，就會提早到6點公布。不過，縣府今天中午仍然不鬆口，未宣布明天放不放颱風假。

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王惠美今天召開第一次防颱會議，並公布10點防颱重點項目。其中，針對颱風對於台灣西部來勢洶洶，特別關鍵的就是兩次沿海滿潮時間，分別為今日下午8時31分、7日上午8時19分，為防止海水倒灌與局部淹水，提醒沿海6個鄉鎮公所要加強防災整備，完成沙包與大型抽水機進駐，以降低災害，也通知沿海工業區、離岸風電廠商做好萬全的準備。

縣府強調，依照氣象署預估，彰化縣從5日0時到7日24時總累積雨量150到300毫米，最可能集中在今天8點到7日8點，預估為100到190毫米。對於颱風所帶來的雨量，強化全縣各地下道的警示管理，並啟動滯洪池蓄洪的前置作業。

彰化縣長王惠美今天主持第一次的防災會議，強調做好萬全準備。（記者劉曉欣攝）

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