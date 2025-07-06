「青志季」推出百年木雕技藝主題 領青年從在地特色促進家鄉認同

屏東志工中心辦理「2025走讀屏東舊城區外語導覽」活動，透過培訓志工搜集地方介紹的素材。（教育部提供）

2025/07/06 14:08

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部青年署推動「青志季」活動，號召青年認識土地，如台南就透過百年木雕技藝引領青年認識工藝及傳統，屏東責培訓青年成為公民記者記錄地方故事，讓青年志工可以在認識家鄉之外，也能以一己之力協助文化傳承。

青年署鼓勵青年朋友投入志願服務，辦理「獎勵青年自組團隊參與志工行動計畫」，協助青年運用自身專業，以實際行動關懷社會。為擴大更多青年從不同面向接觸志願服務行動，自去年起推動「青志季」活動，統籌全台12家青年志工中心每年7月至9月間辦理多元系列活動。

請繼續往下閱讀...

今年青志季主題聚焦「家鄉認同與文化傳承」，各志工中心結合在地特色，發展富含文化底蘊的主題行動，如台南青年志工中心推出「在地文化工藝體驗—福虎聚福虎爺雕刻」，透過百年木雕技藝，引領青年了解地方信仰與工藝脈絡。

又如屏東青年志工中心透過辦理「公民記者培力課程」，培訓青年實踐文化記錄與行動轉譯的實作場域，蒐集在地文化素材並記錄地方故事，作為後續推動「從地方到國際—外語走讀導覽」主題服務方案的基礎，讓青年志工在導覽演練中轉譯地方內容為外語版本，邀請國內外旅人一同探索台灣的文化生活記憶。

青志季亦規劃3場次「青年志工交流分享會」，聚焦於「健康照護」、「數位科技」及「多元文化」三大主題，邀請專業實務講師與青年志工團隊，透過座談與工作坊，促進跨域對話與合作。另其他10家青年志工中心也將辦理多項與文化、教育、環境相關之志工培力與服務行動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法