桃園市國中資優智慧小鐵人競賽，桃園區文昌國中拿下冠軍

桃園市國民中學資賦優異學生智慧小鐵人競賽邁入第5年，有20支隊伍晉級決賽，必須完成7大關卡挑戰。（教育局提供）

2025/07/06 13:46

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市國民中學資賦優異學生智慧小鐵人競賽，今年有20支隊伍進入決賽，7大關卡融合語文、地理、數理、生物、工程與體能等跨域能力，最終由文昌國中「實力都藏在笑裡」拿下冠軍。

亞軍則由振聲高中國中部「不敗的帝王楊硯丞」、復旦高中國中部「旦無虛發」獲得，季軍復旦高中國中部「在藍色監獄孵蛋的猴子」、光明國中「Genius小隊」、復旦高中國中部「你會讓我對不隊」，其中復旦高中國中部囊括3獎。

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教育局表示，桃園市國民中學資賦優異學生智慧小鐵人競賽邁入第5年，競賽由市立武陵高中（桃園市資優教育資源中心）辦理，分為初賽及決賽2階段，參賽對象為就讀桃園市公私立國中7至8年級學生，每隊參賽人數4至6人，鼓勵一般學生與資賦優異學生組隊合作，今年吸引68隊397位學生報名，共有20支隊伍晉級決賽，決賽以多元主題闖關形式進行，7大關卡融合語文、地理、數理、生物、工程與體能等跨域能力，每關均設定限時與計分制度，層層遞進、充滿挑戰，最後有6隊分獲冠亞季軍。

闖進決賽的中壢國中潘同學說，競賽需要創意思考與專業知識，雖然過程遇到不少難題，但也讓他學習到如何在壓力下快速應變、解決問題，更需倚靠團隊成員彼此合作及充分溝通，才能從眾多參賽者中脫穎而出。

桃園市國民中學資賦優異學生智慧小鐵人競賽邁入第5年，有20支隊伍晉級決賽，必須完成7大關卡挑戰。（教育局提供）

桃園市國民中學資賦優異學生智慧小鐵人競賽，今年共20支隊伍晉級決賽，最後有6對分會冠亞季軍。（教育局提供）

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