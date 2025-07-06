丹娜絲來襲基市災害應變中心將二級開設 岸巡人員柔性勸導民眾

基隆市政府今天宣布，大武崙沙灘、基隆嶼和潮境保育區等海域，中午12時起暫停水域遊憩活動（記者吳昇儒攝）

2025/07/06 13:55

〔記者吳昇儒／基隆報導〕為因應丹娜絲颱風可能帶來的災害，基隆市政府災害應變中心預計於下午二時許，進入二級開設。屆時各相關單位已進駐災害應變中心執勤，加強防汛整備工作，隨時應變，以降低颱風對基隆市可能帶來的影響。今日中午，岸巡人員也陸續前往大武崙沙灘等地，勸導民眾切勿在岸邊逗留，以免發生危險。

基隆市政府今天宣布，大武崙沙灘、基隆嶼和潮境保育區等海域，中午12時起暫停水域遊憩活動，基隆嶼將比照宜蘭龜山島預警性封島，海上航班、登島都暫停，並啟動防災巡查機制，加強漁港防颱作業。

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岸巡人員也陸續前往轄區海岸線，對民眾進行勸導，並面颱風來襲，造成人員傷亡。

因中央氣象署上午發布氣象預報指出，丹娜絲已經升級為中度颱風，暴風圈將逐漸進入臺灣西南部近海，對台灣各地及澎湖構成威脅。基隆市政府災害應變中心預計於下午二時許進入2級開設。

基隆市消防局長游家懿也呼籲，請民眾隨時注意中央氣象署的颱風動態，做好居家防颱整備工作，冷氣和陽台盆栽或其他可能被風吹落物品要妥善加固；颱風可能會有停水、電的風險，須預先儲備清水、乾糧、手電筒和電池；如果家中備有防水閘門，颱風來臨前應正確安裝，避免積水流入家中造成財產損失。

岸巡人員前往大武崙沙灘等處進行柔性勸導，呼籲民眾不要靠近海邊。（記者吳昇儒翻攝）

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