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    快疏散避難！土石流黃色警戒188條 大規模崩塌黃色警戒有8處

    農村水保署發布188處土石流潛勢區域黃色警戒、8處大規模崩塌黃色警戒。（圖擷取自農村水保署網站）

    農村水保署發布188處土石流潛勢區域黃色警戒、8處大規模崩塌黃色警戒。（圖擷取自農村水保署網站）

    2025/07/06 13:32

    〔記者楊媛婷／台北報導〕受中颱丹娜絲與外圍環流影響，南部與台東會有局部大豪雨，農業部農村水保署今（6日）發布最新土石流潛勢區域黃色警戒188條，主要分布在台東、屏東、高雄、嘉義縣等山區，還有在台東、高雄共8處大規模崩塌黃色警戒，地方政府應勸告相關區域疏散避難。

    中央氣象署已發布丹娜絲增強為中颱，預計丹娜絲在南部與東部區域帶來豪大雨，農村水保署發布最新土石流及大規模崩塌警戒區預報，土石流黃色警戒有188條，主要在台東、屏東、高雄、嘉義縣等4縣市，位置分別在13鄉鎮共68村里。

    8處大規模崩塌黃色警戒主要是在高雄茂林區萬山里、六龜區興龍里，以及台東金峰鄉新興村、達仁鄉台板村、大武鄉大鳥村、太麻里華源村，共在2縣市6鄉6村。

    農村水保署表示，發布黃色警戒區域，地方政府應依「災防法」進行當地疏散避難宣告，另依照氣象署預測雨量，入夜後嘉義縣阿里山鄉、梅山鄉，高雄市六龜區、那瑪夏區、茂林區、桃園區，屏東獅子鄉，台東大武鄉、達仁鄉等9鄉鎮市區可能達紅色警戒發布標準，建議地方政府進行預防疏散，都已將相關訊息發給地方政府。

    另依農村水保署推估，土石流紅黃色警戒範圍可能在7日凌晨到上午期間最大，大規模崩塌紅黃色警戒範圍推估也是在7日上午到最大。

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