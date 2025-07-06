中國人問「台灣有什麼禁言敏感詞」？ 他丟7字神回覆笑瘋萬人

近來有中國網友詢問，「台灣的敏感問題是什麼，講什麽話會被禁言？」，釣出一票調皮台灣網友「已讀亂回」，展示2國言論自由差異。示意圖。（資料照，法新社）

2025/07/06 15:48

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府長年在社群網路進行「言論審查」，並不斷向人民洗腦「政府絕對保障人民言論自由」，然而但凡有中國網友寫到各種對黨不利的敏感詞，秒用「文字獄」制裁。近來有中國網友詢問，「台灣的敏感問題是什麼，講什麽話會被禁言？」，釣出一票調皮台灣網友「已讀亂回」，展示2國言論自由差異。

據了解，一名中國網友在本月2日翻牆到社群平台Threads並發文詢問，「台灣的敏感問題是什麼，講什麽話會被禁言？」，簡短的一段話，除吸引45萬人次瀏覽，還有台灣網友認真回應說，「不會被禁言，但是得為自己說的話負責」；另有網友吐槽，原PO疑似「中共訓練AI」的實驗用假帳號，呼籲大家不需要太認真回應原PO。

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對此，許多台灣網友發揮幽默感，故意回覆一連串「歪樓」的爆笑內容，「把中壢說成桃園」、「我要在火鍋裡面加芋頭」、「我們這不能說北部粽好吃」、「在彰化說自己愛蒸肉圓真的後果不堪設想」、「滿多的，非常不自由，比方說游泳池潛水的時候不能說話、喝湯在嘴裡的時候不能說話、不能在圖書館大聲說話、老師上課的時候不能說話、牙醫在攢（鑽）你牙齒的時候不能說話。可怕吧，什麼鬼國家」。

其中，一名網友丟出「要不要走賣貨便」的7字回應，瞬間引爆許多喜歡網購的網友共鳴，獲得高達2.3萬人按讚，眾人紛紛吐槽，「笑死！過於真實」、「觸，蝦皮文字獄」、「哈這個真的會被禁」、「ㄇㄏㄅ都不行嚴得很」、「這是最真實的文字獄」、「笑瘋，真的唯一會被禁的」、「看回覆才知道有禁字，不愧是中資平台」。

據悉，知名電商平台「蝦皮購物」（Shopee）在賣家完成每筆交易後，都會收取5.5%的成交手續費，促銷檔期甚至收取7.5%，還有另外的金流服務費。蝦皮為了確保權益，嚴格禁止賣家以任何形式引導買家進行場外交易，官方系統還會自動偵測並隱蔽訊息中出現的特定關鍵字，例如「賣貨便」或其他物流服務名稱，導致許多用戶時常無法順利傳出訊息，被網友們戲稱是另類的「蝦皮文字獄」。

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