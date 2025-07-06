「台灣文化祭2025in東京中野」行銷台南觀光 3天逾萬人參觀

「台灣文化祭2025in中野」3天活動累計逾萬人參觀。（圖由南市觀旅局提供）

2025/07/06 13:53

〔記者王姝琇／台南報導〕南市觀旅局與台灣文化祭合作在日本東京中野區出展「台灣文化祭2025in中野」，觀旅局結合多元日語手冊、文宣、主題展示、觀光推廣特色小物與台南果乾，全方位行銷台南，4日起迄今3天累計逾萬人參觀。

台南市長黃偉哲表示，台南持續以傳統結合創新為核心，推出多元觀光亮點與主題活動，適合國際觀光客參與體驗，精心編製日語觀光文宣，讓自由行旅客可依個人喜好，參考觀光文宣上提供的不同旅遊元件規劃適合自己的專屬遊程，活動現場介紹台灣好行98府城台江線、台南小港機場線等便利交通資訊，並推廣針對學生設計的台南教育旅行手冊。

請繼續往下閱讀...

觀旅局長林國華指出，台南已多次獲國際媒體高度肯定，將台南評為值得造訪城市之一，顯示台南獨具文化魅力與旅遊潛力。此次出展特別準備多款日語版主題地圖，涵蓋歷史古蹟、美食、溫泉、交通導覽等資訊，並以台南意象扇子與環保袋等文創小物，及台南果乾等特產吸引民眾目光，3天活動展攤熱度持續升溫，廣獲好評。

林國華說，台南已有64間餐廳列入米其林指南入選與必比登推介名單，顯示台南在美食領域的厚實底蘊，也讓這座文化古都成為國旅深度探索與國際旅客體驗台灣的首選城市。未來將持續於日本各地拓展交流，透過參加國際展會、加強城市品牌曝光與接待環境等多元策略，提升外籍旅客造訪意願，到台南親身感受古都歷史與現代創意交織的多元風貌。

活動提供日文版台南觀光公車地圖吸引民眾閱覽。（圖由南市觀旅局提供）

活動現場台灣觀光情報區擺放台南不同主題觀光摺頁。（圖由南市觀旅局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法