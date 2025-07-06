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    高雄美濃湖清疏13.4萬立方淤土 陳其邁視察蓄水調洪能力

    丹娜絲颱風來襲，高雄市長陳其邁心繫各地防災整備情形，今天上午趕往美濃湖視察清淤水利作業。（高市水利局提供）

    丹娜絲颱風來襲，高雄市長陳其邁心繫各地防災整備情形，今天上午趕往美濃湖視察清淤水利作業。（高市水利局提供）

    2025/07/06 13:37

    〔記者蘇福男／高雄報導〕中颱丹娜絲逐漸近逼，南台灣首當其衝，高雄市長陳其邁今天上午冒雨視察美濃湖清疏成果，水利局表示，美濃湖已清除約13.4萬立方公尺淤積土方，可大幅提升湖泊蓄水及調節能力，降低周邊地區淹水風險。

    陳其邁今天上午主持應變中心工作會議，並與行政院長卓榮泰視訊後，立即冒雨趕往美濃湖視察清疏成果，並聽取水利局與施工單位簡報。陳其邁表示，颱風丹娜絲逐漸接近，市府防災團隊已嚴陣以待，務求在第一時間完成所有整備工作；美濃湖是地方重要水體，此次清疏大幅提升庫容與防洪效能，將有助於分擔汛期間的調節壓力，確保居民生命財產安全。

    水利局表示，美濃湖清疏工程已完工，共清除約13.4萬立方公尺淤積土方，不僅大幅提升湖泊蓄水及調節能力，降低周邊地區淹水風險，並改善湖區生態環境，水利局說，工程克服颱風豪雨挑戰，趕在汛期前如期完工，同時透過與在地社區充分溝通，提供清淤土方供民眾回填農地使用，有效提升土地利用價值並減少棄置問題。

    另清疏工程也同步改善湖區景觀和生態環境，包含水雉復育區域整修與湖區景觀強化，進一步提升美濃湖作為休憩與觀光資源的整體價值，水利局將持續針對湖區水質與生態進行監測與維護，結合防洪、環境與民眾生活需求，打造兼具功能性與永續性的水域景點。

    陳其邁提醒市民朋友，氣象署預報預計自今（6）日下午起，七級暴風圈將影響高雄地區，下午至明（7）日上午為強風與豪雨影響最為顯著時段，預報山區會有大豪雨等級降雨，強降雨期間應避免前往排水、河川、湖泊等低窪地區，以確保人身安全。

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