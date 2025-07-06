中颱丹娜絲巔峰強度穿越海峽近代首見！ 路徑更貼台 西半部風雨大幅加劇

中颱「丹娜絲」路徑將更靠近台灣，西部風雨恐更猛烈。（圖擷自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

2025/07/06 13:13

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「丹娜絲」已於今（6日）上午11點增強為中度颱風，不但強度增強，路徑又往台灣陸地修正，以最強姿態貼近台灣西部沿岸北上，是近代氣象紀錄以來首見的路徑，這路徑也將大幅加劇對西半部地區與澎湖的風雨威脅，民眾務必提高警覺，做好準備。

根據中央氣象署觀測顯示，中度颱風「丹娜絲」今下午1點的中心位置在北緯21.9度，東經118.7度，即在澎湖的南南西方約210公里之處，過去3小時持續朝北北東移動，預估今深夜到明（7日）上午貼近中部以北海岸北上，全台都在陸警的範圍內。

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臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，「丹娜絲」持續增強，路徑又稍稍往台灣陸地修正，預估今天夜晚至明天凌晨間，丹娜絲將穿越澎湖至嘉義間的黑水溝海域，接著緊貼著台灣西部沿海北上，也不排除在「苗栗至嘉義」間登陸。

「颱論論壇」指出，若「丹娜絲」以最強姿態貼近台灣西部沿岸北上，將是近代氣象紀錄以來首見的路徑（排除早期未完整紀錄者），這樣極為罕見的走法，因為少了中央山脈破壞，將大幅加劇對西半部地區與澎湖的風雨威脅，提醒民眾所剩時間不多，務必做最後巡視、準備。

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