丹娜絲颱風來襲 台南預防性撤離12人

台南市長黃偉哲（後中者）主持丹娜絲颱風南市災害應變中心第一次工作會報。（圖由台南市府提供）

2025/07/06 13:12

〔記者王俊忠／台南報導〕因應丹娜絲颱風來襲，台南市府災害應變中心於今（6）日上午9點提升為一級開設，市長黃偉哲上午9點抵達應變中心，與行政院長卓榮泰及全台各縣市首長視訊會議，並前往南區灣裡地區視察抽水站工程地點排水情況。黃偉哲表示，迄今午台南防颱整備工作一切順利，已預防性撤離12位民眾。

黃偉哲指出，丹娜絲行經台灣海峽，很快形成威脅，研判對台南衝擊大，台南市府立刻成立災害應變中心。市府平時就落實整備抽排水量能、清淤、緊急撤離預備等工作，若不幸有災害發生，也能夠緊急應變。他強調，最怕人算不如天算，要求市府各單位一定要「再三詳實檢查，不能有任何出錯」。

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隨後，黃偉哲前往南區灣裡地區視察抽水站工程地點，他說，之前南市發生短延時強降雨，因廠商施工臨時加了鋼板圍堰，造成大排排水不順，周邊地區發生積淹水。目前圍堰都已移除，並布置4部移動式抽水機，若遇到強降雨能發揮疏洪功能，讓灣裡地區不再淹水。

市府表示，迄今午南市未傳出重大災情，市府預防性撤離12位居民，包括六甲區大丘里7位、玉井區3位、楠西區密枝里1位、龍崎區龍船里1位；為確保民眾安全，工務局已於全市預警性封橋共15座；消防局並提醒，昨（5）日晚間8點半已在市府災害應變告示網公告劃定「本市海岸線、溪流、土石流地區及漁港泊地等警戒區」，請民眾為確保自身安全，暫時勿前往相關區域。

台南市長黃偉哲率隊視察南區灣裡地區抽水站工程。（圖由台南市府提供）

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