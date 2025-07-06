為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    丹娜絲颱風來襲 台南預防性撤離12人

    台南市長黃偉哲（後中者）主持丹娜絲颱風南市災害應變中心第一次工作會報。（圖由台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（後中者）主持丹娜絲颱風南市災害應變中心第一次工作會報。（圖由台南市府提供）

    2025/07/06 13:12

    〔記者王俊忠／台南報導〕因應丹娜絲颱風來襲，台南市府災害應變中心於今（6）日上午9點提升為一級開設，市長黃偉哲上午9點抵達應變中心，與行政院長卓榮泰及全台各縣市首長視訊會議，並前往南區灣裡地區視察抽水站工程地點排水情況。黃偉哲表示，迄今午台南防颱整備工作一切順利，已預防性撤離12位民眾。

    黃偉哲指出，丹娜絲行經台灣海峽，很快形成威脅，研判對台南衝擊大，台南市府立刻成立災害應變中心。市府平時就落實整備抽排水量能、清淤、緊急撤離預備等工作，若不幸有災害發生，也能夠緊急應變。他強調，最怕人算不如天算，要求市府各單位一定要「再三詳實檢查，不能有任何出錯」。

    隨後，黃偉哲前往南區灣裡地區視察抽水站工程地點，他說，之前南市發生短延時強降雨，因廠商施工臨時加了鋼板圍堰，造成大排排水不順，周邊地區發生積淹水。目前圍堰都已移除，並布置4部移動式抽水機，若遇到強降雨能發揮疏洪功能，讓灣裡地區不再淹水。

    市府表示，迄今午南市未傳出重大災情，市府預防性撤離12位居民，包括六甲區大丘里7位、玉井區3位、楠西區密枝里1位、龍崎區龍船里1位；為確保民眾安全，工務局已於全市預警性封橋共15座；消防局並提醒，昨（5）日晚間8點半已在市府災害應變告示網公告劃定「本市海岸線、溪流、土石流地區及漁港泊地等警戒區」，請民眾為確保自身安全，暫時勿前往相關區域。

    台南市長黃偉哲率隊視察南區灣裡地區抽水站工程。（圖由台南市府提供）

    台南市長黃偉哲率隊視察南區灣裡地區抽水站工程。（圖由台南市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播