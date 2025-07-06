花蓮「校長網球隊」創14連霸 教育盃網球錦標賽再奪冠

花蓮縣校長網球隊勇奪「校長組」冠軍，寫下累計14屆封王壯舉，堪稱教育界運動競技的傳奇。（花蓮縣政府提供）

2025/07/06 13:16

〔記者王錦義／花蓮報導〕全國教育盃教育人員網球錦標賽一連三天的賽程昨在桃園體育大學圓滿落幕，來自全台各地的千名好手，在賽事中一較高下，花蓮縣校長網球隊在激烈競爭中脫穎而出，再次勇奪「校長組」冠軍，寫下累計14屆封王壯舉，堪稱教育界運動競技傳奇。

花蓮縣府指出，在本屆決賽中，花蓮縣代表隊對上實力堅強的「台北市龍隊」，賽況高潮迭起、緊張刺激。第一點由許俊傑與黃建榮校長聯手出擊，穩紮穩打，以6比1的亮眼比數先聲奪人，成功拿下第一點。第二點則由董政欽與林嘉鎮校長出戰，面對對方強勢攻勢，最終以2比6落敗，雙方戰成1比1平手。

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代表花蓮縣參加網球校長組的校長們，在教育盃網球賽上，展現出非凡的拚搏精神，雙打組合默契十足，每場比賽都充滿了激烈的對抗。關鍵的第三點成為決定勝負的焦點，由經驗豐富的邱忠信與劉上民校長搭檔上陣，兩人發揮絕佳默契，開賽即取得4比0的領先優勢，雖對手急起直追，但兩人穩住陣腳，最終以6比4奪下勝利點，助花蓮縣隊成功奪冠。

縣府指出，花蓮縣校長網球隊的佳績，不僅鼓舞人心，也為全體教育工作者樹立了「教學與生活並重、健康與專業兼顧」的典範。縣長徐榛蔚說，校長們在繁忙校務之餘，仍堅持定期訓練、精進球技，寫下14屆蟬聯全國冠軍，不僅是對校長們運動實力的肯定，也象徵花蓮教育團隊高度凝聚力與健康積極的生活態度。

花蓮縣校長網球隊勇奪「校長組」冠軍，寫下累計14屆封王壯舉，堪稱教育界運動競技的傳奇。（花蓮縣政府提供）

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