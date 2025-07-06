台鐵台東往高雄末班車13時41分 乘客擠爆車站與站務人員爭辯

台東車站擠滿換票民眾。（民眾提供）

2025/07/06 12:57

〔記者劉人瑋／台東報導〕今早8時許，台鐵發布新聞稿表示南迴線逆行列車自313次（新左營14:36開）起各級列車均停駛；順行列車自3028次（台東14:25開）起各級列車均停駛。最新消息是，今天台東往高雄方向列車最末班是13時41分，許多乘客前往換票才發現，也不清楚台鐵的意思，留在車站還不知道，車站擠爆，與站務人員爭辯。

台鐵今早發新聞稿指出，今日中午12時前全線各級列車正常行駛；因應南迴線雨勢較大，藍皮解憂號5898次、5899次停駛一日。今日中午12時至24時各線列車行駛概況如下: （一）縱貫線、宜蘭線、北迴線、台東線、屏東線及各支線正常行駛。 （二）南迴線逆行列車自313次（新左營14:36開）起各級列車均停駛；順行列車自3028次（台東14:25開）起各級列車均停駛。 （三）南迴線逆行列車431次新自強號開放站票（騰雲座艙除外）；順行列車308次、310次、314次新自強號開放站票（騰雲座艙除外）。

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台東有民眾説，早上11時，台鐵站務人員還說，今天順行往高雄末班在12時30分，剛剛再去電、好不容易知道，又變成下午13時41分，資訊真的很亂。

許多民眾前往台東車站完全搞不清楚狀況，很多人要換下午14時25分的車票前往高雄。台東站強調，是「台東14:25開，本班起」是指「包括這班列車也沒開」。台東站強調，台鐵網站資訊沒變過，應該都是民眾誤傳，一切以網站公布為準。簡言之，台東往高雄本日末班車為13:41，314車次，旅客換票趁早。

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