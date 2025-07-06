丹娜絲颱風》北市入列警戒區域 災害應變中心14:00二級開設

松山區塔悠路。（記者董冠怡攝）

2025/07/06 13:00

〔記者董冠怡／台北報導〕丹娜絲颱風升格為中颱，台北市納入警戒區域，災害應變中心下午二點二級開設，各區災害應變中心同時成立；交通局今表示，中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門及越堤道路，預期實施「只出不進」，為紓解堤外停放車輛需求，即起開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，同時該區域路邊停車暫停收費；另提醒，停放於堤外的車輛盡速駛離，一旦發布前述實施「只出不進」起4小時，就會展開拖吊作業。

開放停車範圍包括松山區濱江街（大佳國小以東）、撫遠街（塔悠路至濱江街）、塔悠路（民權東路至撫遠街）等；中山區基湖路（堤頂路至樂群一路），含基湖路112、120、145、151、157、166巷；士林區中正路（通河西街至環河北路）以北，承德路4段、5段（承德橋至基河路）以西等。

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萬華區康定路以西、萬大路（艋舺大道至西藏路）以西、西藏路（萬大路至中華路）以南等；大同區涼州街（環河北路至延平北路）以南、延平北路（市民大道至涼州街）以西等區域範圍，詳細起訖路段資訊可至交通局網站查詢，未來恢復紅黃線禁止停車管制時間，將另行通知。

交通局補充，颱洪期間緊急停車範圍，可至台北市政府防汛停車查詢網查找，或可電洽1999、02-27590666#6415。此外，如實施「只出不進」4小時起開始拖吊作業，未自行移車者，大型車可罰4800元、小型車2400元、機車1800元，市府代為拖吊移置堤內者，除罰鍰外，另需負擔移置費200元至3000元、保管費半日25元至250元不等。

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