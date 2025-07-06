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    丹娜絲颱風》海面已現6米浪 災防中心提醒6縣市坡地注意防災

    災防中心指出，台灣西南部海面以監測到逾6公尺巨浪，台灣西南部、恆春半島及澎湖周邊海域須留意長浪影響。（國家災害防救科技中心提供）

    災防中心指出，台灣西南部海面以監測到逾6公尺巨浪，台灣西南部、恆春半島及澎湖周邊海域須留意長浪影響。（國家災害防救科技中心提供）

    2025/07/06 13:28

    〔記者黃宜靜／台北報導〕丹娜絲颱風已進入台灣西南方近海，持續逼近，強度持續增強，今（6）日上午11時許升級為中度颱風。國家災害防救科技中心提醒，丹娜絲颱風預計今天下午起影響台灣陸地，提醒花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄市、台南市及嘉義縣等坡地災害高風險區，易成孤島聚落地區須準備民生物資，及預先規劃民眾疏散撤離。

    災防中心表示，丹娜絲颱風今日下午起影響台灣陸地，對西部地區與東南部陸地衝擊大，主要強降雨區為嘉義以南及花東地區，沿海低窪與易淹水區須留意強降雨導致積淹水災情，須做好防颱整備。

    災防中心指出，受颱風外圍環流影響，西南部海面以監測到逾6公尺巨浪，因此台灣西南部、恆春半島及澎湖周邊海域須留意長浪，尤其西南沿海今日滿潮時間為晚間5時至8時，受丹娜絲颱風低壓影響，沿海潮位偏高，滿潮期間低窪區須注意強降雨造成的局部積淹水。呼籲沿海風強浪大，民眾減少外出，切勿前往海邊觀浪，提醒行駛濱海道路注意行車安全。

    災防中心表示，颱風影響期間，坡地災害高風險區為括花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄市、台南市及嘉義縣等6縣市山區，易成孤島聚落地區須準備民生物資，及預先規劃民眾疏散撤離。

    國家災害防救科技中心提醒，0403花蓮地震及後續颱風豪雨影響，使蘇花公路及台鐵北迴線沿線為坡地災害高風險區，須留意二次災害發生，用路人行經蘇花路廊須注意行車安全。

    災防中心提醒，花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄市、台南市及嘉義縣等坡地災害高風險區。（國家災害防救科技中心提供）

    災防中心提醒，花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄市、台南市及嘉義縣等坡地災害高風險區。（國家災害防救科技中心提供）

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